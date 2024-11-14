https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mansur-yavas-tum-organizasyon-ve-etkinliklere-iliskin-harcama-raporu-yayinladi--1090411162.html

Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı

Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Yavaş, 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' başlıklı bir tablo paylaştı. Buna göre Mansur Yavaş, AK Parti döneminde 80... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T22:14+0300

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türkiye

mansur yavaş

harcama

etkinlik

konser

ak parti

ankara

ebru gündeş

vedat ışıkhan

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin tartışmalar gündem olmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı.Mansur Yavaş, paylaşımında "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" ifadelerine yer verdi.Yavaş 2014 - 2019 yılları arasında AK Parti'de olan büyükşehir belediyesinde toplamda 80 etkinliğe 32 milyon 933 bin dolar harcama yapıldığını, 2019 ila 2024 yılları arasında kendi yönetimi sırasında ise 426 etkinliğe 30 milyon 130 bin dolar harcandığı bilgisini paylaştı.Tabloda yer alan verilere göre;Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem içinse şu verileri paylaştı:Konser harcamalarıyla ilgili tartışmada neler yaşandı?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ebru Gündeş konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiaları sonrası belediyelerin etkinlik harcamaları gündeme gelmişti.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın talimatıyla konuyla ilgili kendi bir soruşturma başlatmış ve elde edilen veriler Yavaş tarafından canlı yayında paylaşılmıştı. 13 Kasım'da ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu açıklamış ve borcun ödenmeme durumunun devamında haciz uygulamasına gidileceğini belirtmişti.ABB Başkanı Yavaş Bakan Işıkhan'a yanıt olarak 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır' diyerek borçlarla ilgili ödemeler yapıldığı bilgisini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mansur-yavastan-bakan-isikhana-yanit-toplu-bir-hucum-baslatildigi-anlasilmaktadir-1090366491.html

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mansur yavaş, harcama, etkinlik, konser, ak parti, ankara, ebru gündeş, vedat ışıkhan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, abb, ankara büyükşehir belediyesi