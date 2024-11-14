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Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı
Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı
Sputnik Türkiye
ABB Başkanı Yavaş, 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' başlıklı bir tablo paylaştı. Buna göre Mansur Yavaş, AK Parti döneminde 80... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin tartışmalar gündem olmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı.Mansur Yavaş, paylaşımında "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" ifadelerine yer verdi.Yavaş 2014 - 2019 yılları arasında AK Parti'de olan büyükşehir belediyesinde toplamda 80 etkinliğe 32 milyon 933 bin dolar harcama yapıldığını, 2019 ila 2024 yılları arasında kendi yönetimi sırasında ise 426 etkinliğe 30 milyon 130 bin dolar harcandığı bilgisini paylaştı.Tabloda yer alan verilere göre;Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem içinse şu verileri paylaştı:Konser harcamalarıyla ilgili tartışmada neler yaşandı?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ebru Gündeş konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiaları sonrası belediyelerin etkinlik harcamaları gündeme gelmişti.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın talimatıyla konuyla ilgili kendi bir soruşturma başlatmış ve elde edilen veriler Yavaş tarafından canlı yayında paylaşılmıştı. 13 Kasım'da ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu açıklamış ve borcun ödenmeme durumunun devamında haciz uygulamasına gidileceğini belirtmişti.ABB Başkanı Yavaş Bakan Işıkhan'a yanıt olarak 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır' diyerek borçlarla ilgili ödemeler yapıldığı bilgisini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mansur-yavastan-bakan-isikhana-yanit-toplu-bir-hucum-baslatildigi-anlasilmaktadir-1090366491.html
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mansur yavaş, harcama, etkinlik, konser, ak parti, ankara, ebru gündeş, vedat ışıkhan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, abb, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, harcama, etkinlik, konser, ak parti, ankara, ebru gündeş, vedat ışıkhan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, abb, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı

22:14 14.11.2024 (güncellendi: 22:45 14.11.2024)
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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ABB Başkanı Yavaş, 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' başlıklı bir tablo paylaştı. Buna göre Mansur Yavaş, AK Parti döneminde 80 etkinliğe 32 milyon 933 bin dolar harcandığını, kendi döneminde ise 426 etkinliğe 30 milyon 130 bin dolar harcama yapıldığını belirtti.
Belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin tartışmalar gündem olmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' yayınladı.
Mansur Yavaş, paylaşımında "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" ifadelerine yer verdi.
Yavaş 2014 - 2019 yılları arasında AK Parti'de olan büyükşehir belediyesinde toplamda 80 etkinliğe 32 milyon 933 bin dolar harcama yapıldığını, 2019 ila 2024 yılları arasında kendi yönetimi sırasında ise 426 etkinliğe 30 milyon 130 bin dolar harcandığı bilgisini paylaştı.
Tabloda yer alan verilere göre;
2014 yılında 9 etkinlik düzenlenirken toplamda 4 milyon 463 bin 103 dolar
2015 yılında 12 etkinliğe 21 milyon 966 bin 647 dolar
2016'da 19 etkinliğe 1 milyon 790 bin 365 dolar
2017 yılında 16 etkinliğe 2 milyon 354 bin 282 dolar
2018'de 21 etkinliğe 2 milyon 328 bin 822 dolar
2019'da ise 3 etkinliğe 30 bin 311 dolar harcama yapıldı.
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem içinse şu verileri paylaştı:
2019 yılında 18 etkinliğe 214 bin 900 dolar
2020'de 37 etkinliğe 306 bin 461 dolar
2021'de 111 etkinliğe 2 milyon 122 bin 672 dolar
2022 yılında 87 etkinliğe 4 milyon 552 bin 166 dolar
2023'de 74 etkinliğe 8 milyon 94 bin 75 dolar
2024'de 99 etkinliğe 14 milyon 839 bin 871 dolar

Konser harcamalarıyla ilgili tartışmada neler yaşandı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ebru Gündeş konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiaları sonrası belediyelerin etkinlik harcamaları gündeme gelmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın talimatıyla konuyla ilgili kendi bir soruşturma başlatmış ve elde edilen veriler Yavaş tarafından canlı yayında paylaşılmıştı.
13 Kasım'da ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu açıklamış ve borcun ödenmeme durumunun devamında haciz uygulamasına gidileceğini belirtmişti.
ABB Başkanı Yavaş Bakan Işıkhan'a yanıt olarak 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır' diyerek borçlarla ilgili ödemeler yapıldığı bilgisini vermişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a yanıt: 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır'
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