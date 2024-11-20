https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/maliye-bakani-siluanov-rusya-batili-yatirimcilarin-dondurulan-varliklarindan-elde-edilen-gelirleri-1090626502.html

Maliye Bakanı Siluanov: Rusya, Batılı yatırımcıların dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanmaya başladı

Maliye Bakanı Siluanov: Rusya, Batılı yatırımcıların dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanmaya başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Siluanov yaptığı açıklamada, Batılı yatırımcıların dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılmaya başlandığını açıkladı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T22:26+0300

2024-11-20T22:26+0300

2024-11-20T22:43+0300

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Rusya, Batılı ülkelerin dostane olmayan eylemlerinin farkına varılmasının ardından misilleme tedbirleri alacaktır" cümlesini kullandı.Açıklamalarına devam eden Siluanov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Siluanov, Batılı ülkelerin dostane olmayan eylemleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra misilleme önlemlerinin uygulanacağını da kaydetti. Ekim açıklama yapan Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın yabancı kişilerin varlıklarından elde edilen geliri Batı'nın eylemlerine karşı misilleme önlemi olarak kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.Daha önce G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlayacağı 50 milyar dolarlık kredinin bu ülkelerin üyeleri tarafından ortaklaşa finanse edileceği ve dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödeneceği bildirilmişti.Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının çalınmasına kesinlikle karşılık vereceğini belirtmiş ve Moskova'nın olaya karışanlar hakkında yasal kovuşturma başlatma niyetinde olduğunu vurgulamıştı. Kremlin Sözcüsü, Avrupa'nın Kiev'e yardım etmek için Rus varlıklarını kullanmaya karar vererek en kötü yolu seçtiğini ifade etmişti.

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rusya, anton siluanov, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, dondurulmuş rus varlıkları, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, g7