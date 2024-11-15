https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kizinin-madde-bagimlisi-oldugunu-aciklayan-umut-akyurek-yavrumuz-yeniden-dogdu-1090428150.html
Madde bağımlısı olduğunu açıkladığı kızının son durumunu paylaştı: 'Yavrumuz yeniden doğdu'
Madde bağımlısı olduğunu açıkladığı kızının son durumunu paylaştı: 'Yavrumuz yeniden doğdu'
Sputnik Türkiye
Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:54+0300
2024-11-15T11:54+0300
2024-11-15T11:58+0300
yaşam
umut akyürek
bağımlılık
uyuşturucu
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıklamıştı. Akyürek kızının son durumunun iyiye gittiğini belirtti ve 'yeniden doğdu' dedi.Umut Akyürek kızının sağlık durumunu paylaştıAkyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti.Şarkıcı, "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasında bulundu.Baba Oktay Ertuğrul ise "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.Umut Akyürek'in kızına ne olmuştu?Şarkıcı Akyürek kızının psikolojik rahatsızlıklar ve madde bağımlılığı dolayısıyla kendisini darp ettiğini söylemişti. Akyürek açıklamasında "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/turk-sanat-muzigi-sanatcisi-umut-akyurek-kizindan-siddet-gordugunu-acikladi-1089318844.html
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umut akyürek, bağımlılık, uyuşturucu
umut akyürek, bağımlılık, uyuşturucu
Madde bağımlısı olduğunu açıkladığı kızının son durumunu paylaştı: 'Yavrumuz yeniden doğdu'
11:54 15.11.2024 (güncellendi: 11:58 15.11.2024)
Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan kızının sağlık durumu hakkında konuştu ve durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıklamıştı. Akyürek kızının son durumunun iyiye gittiğini belirtti ve 'yeniden doğdu' dedi.
Umut Akyürek kızının sağlık durumunu paylaştı
Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti.
Şarkıcı, "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Baba Oktay Ertuğrul ise "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.
Umut Akyürek'in kızına ne olmuştu?
Şarkıcı Akyürek kızının psikolojik rahatsızlıklar ve madde bağımlılığı dolayısıyla kendisini darp ettiğini söylemişti. Akyürek açıklamasında "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" diye konuşmuştu.