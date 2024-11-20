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Kızını kullanarak gizli ses kaydı aldığı iddiasıyla Deniz Uğur'a dava açmıştı: Reha Muhtar tazminat davasını kazandı
Kızını kullanarak gizli ses kaydı aldığı iddiasıyla Deniz Uğur'a dava açmıştı: Reha Muhtar tazminat davasını kazandı
Sputnik Türkiye
Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Uğur’u... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T10:03+0300
2024-11-20T10:03+0300
yaşam
reha muhtar
deniz uğur
velayet
çocukların velayeti
itibar
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Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki gerginlik dinmiyorMuhtar ve Deniz, 15 yaşında olan ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in velayeti için mahkemelik olmuştu. Mahkeme, Uğur’un açtığı velayet davasını reddetmişti. Oyuncu, bu kez de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar hakkında şikâyetçi olmuştu. Çocuklarının can güvenliğinin olmadığını ve velayetlerinin kendisine verilmesini isteyen Deniz, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürmüştü. Deniz Uğur’un açıklamalarının ardından Reha Muhtar da mahkemeye başvurmuş ve oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.Muhtar: İtibarım zedelendiDeniz Uğur’un, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştığını öne süren Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açan Reha Muhtar’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, özetle şunlara yer verildi:‘Çocuğu suça sürükledi'Deniz Uğur: Bunu intikam için yaptıDeniz Uğur ise Reha Muhtar’ın aralarında görülen velayet davası nedeniyle sürekli kendisine karşı saldırı halinde olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Cevap dilekçesinde, davanın Reha Muhtar’ın intikam amaçlı açtığı davalardan birisi olduğunu öne sürüldü ve davanın reddi istendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır görülen davada, karar açıklandı. Muhtar’ın davasını kısmen kabul eden mahkeme, Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, “Deniz Uğur’un, Reha Muhtar’a yönelik gerçekleşen eylemi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu nedenle Reha Muhtar, Deniz Uğur’dan manevi tazminat istemekte haklıdır” dedi.
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reha muhtar, deniz uğur, velayet, çocukların velayeti, itibar
reha muhtar, deniz uğur, velayet, çocukların velayeti, itibar

Kızını kullanarak gizli ses kaydı aldığı iddiasıyla Deniz Uğur'a dava açmıştı: Reha Muhtar tazminat davasını kazandı

10:03 20.11.2024
© Fotoğraf : deniz uğur/xdeniz uğıur
deniz uğıur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Fotoğraf : deniz uğur/x
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Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.
Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki gerginlik dinmiyor

Muhtar ve Deniz, 15 yaşında olan ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in velayeti için mahkemelik olmuştu. Mahkeme, Uğur’un açtığı velayet davasını reddetmişti. Oyuncu, bu kez de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar hakkında şikâyetçi olmuştu. Çocuklarının can güvenliğinin olmadığını ve velayetlerinin kendisine verilmesini isteyen Deniz, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürmüştü.
Deniz Uğur’un açıklamalarının ardından Reha Muhtar da mahkemeye başvurmuş ve oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Muhtar: İtibarım zedelendi

Deniz Uğur’un, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştığını öne süren Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açan Reha Muhtar’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, özetle şunlara yer verildi:

‘Çocuğu suça sürükledi'

“Deniz Uğur tarafından küçük çocuk suça sürüklenmiş, rıza dışı ve gizlice ses kaydı aldırılmış ve hukuka aykırı olan bu ses kaydı internet ortamında ifşa edilmiştir. Reha Muhtar’ın kamuoyu önünde itibarının zedelenmesine ve manevi çöküntü yaşamasına neden olmuştur. Muhtar’ın, kızını koruduğunu ifade etmek yerine, kötü niyetli delil oluşturmaya çalışmıştır. 60 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte Uğur’dan alınmasını talep ediyoruz.”

Deniz Uğur: Bunu intikam için yaptı

Deniz Uğur ise Reha Muhtar’ın aralarında görülen velayet davası nedeniyle sürekli kendisine karşı saldırı halinde olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Cevap dilekçesinde, davanın Reha Muhtar’ın intikam amaçlı açtığı davalardan birisi olduğunu öne sürüldü ve davanın reddi istendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır görülen davada, karar açıklandı. Muhtar’ın davasını kısmen kabul eden mahkeme, Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, “Deniz Uğur’un, Reha Muhtar’a yönelik gerçekleşen eylemi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu nedenle Reha Muhtar, Deniz Uğur’dan manevi tazminat istemekte haklıdır” dedi.
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