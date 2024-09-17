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Deniz Akkaya kızını yaraladı, 5 ay hapse çarptırıldı: Cezası ertelenmedi
Deniz Akkaya kızını yaraladı, 5 ay hapse çarptırıldı: Cezası ertelenmedi
Sputnik Türkiye
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den olan 15 yaşındaki kızı A.Ö.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T09:53+0300
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Eski manken Deniz Akkaya, geçen mayıs ayında 15 yaşındaki kızı A.Ö. tarafından darp edilip, evinin balkonuna kapatıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından devlet korumasına alınan A.Ö. ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmiş ve Akkaya hakkında soruşturma başlatmıştı.Termosla vurduğu iddiasıSoruşturma aşamasında ifade veren Akkaya, “Aramızda her anne-kız arasındaki tartışma yaşanmış olabilir. Kesinlikle kızıma karşı hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim” demişti.Kasten yaralama suçuHürriyet'in haberine göre soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında, ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Akkaya’nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdur çocuk A.Ö.’ye fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.Cezası ertelenmediİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4 aydır devam eden davada mahkeme, Akkaya’yı ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.Akkaya’nın suçu işlediğinin sabit olması, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezasını ertelemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/efe-onbilginden-deniz-akkaya-ile-ilgili-suclama-mayolu-paylasim-hatirlatmasi-1086297100.html
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deniz akkaya ceza, deniz akkaya hapis, deniz akkaya kızına darp
deniz akkaya ceza, deniz akkaya hapis, deniz akkaya kızına darp

Deniz Akkaya kızını yaraladı, 5 ay hapse çarptırıldı: Cezası ertelenmedi

09:53 17.09.2024 (güncellendi: 09:59 17.09.2024)
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/XDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/X
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Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den olan 15 yaşındaki kızı A.Ö.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Eski manken Deniz Akkaya, geçen mayıs ayında 15 yaşındaki kızı A.Ö. tarafından darp edilip, evinin balkonuna kapatıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından devlet korumasına alınan A.Ö. ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmiş ve Akkaya hakkında soruşturma başlatmıştı.

Termosla vurduğu iddiası

Soruşturma aşamasında ifade veren Akkaya, “Aramızda her anne-kız arasındaki tartışma yaşanmış olabilir. Kesinlikle kızıma karşı hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim” demişti.

Kasten yaralama suçu

Hürriyet'in haberine göre soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında, ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Akkaya’nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdur çocuk A.Ö.’ye fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.

Cezası ertelenmedi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4 aydır devam eden davada mahkeme, Akkaya’yı ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.
Akkaya’nın suçu işlediğinin sabit olması, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezasını ertelemedi.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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