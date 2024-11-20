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Karadağ maçı sonrası Montella'dan açıklama: Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik
Karadağ maçı sonrası Montella'dan açıklama: Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella "Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T02:38+0300
2024-11-20T02:41+0300
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vincenzo montella
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Montella kaybı futbol sahasının zemininden kaynaklandığını belirtti "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.Montella, Karadağlı bir gazetecinin “A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:İtalyan teknik adam, “Emirhan tercihinizi sormak istiyorum. Samet tam hazır değil miydi? 'Tekniğimizi tam olarak ortaya koyamadık' dediniz, saha zeminine daha uygun oyuncular tercih edebilir miydiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:Montella, Hakan Çalhanoğlu’nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, “Hedef maçlarında daha mı iyi oynuyoruz, biraz daha seviyesi düşük maçlarda zorlanıyor muyuz?” sorusuna da “Hırvatistan’ı söylediniz, Hırvatistan’da bugünkü 11’e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi’ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek” yanıtını verdi.
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Karadağ maçı sonrası Montella'dan açıklama: Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik

02:38 20.11.2024 (güncellendi: 02:41 20.11.2024)
© AA / Murat Karadağ2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta), karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı. (
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta), karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Murat Karadağ
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UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella "Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" değerlendirmesinde bulundu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Montella kaybı futbol sahasının zemininden kaynaklandığını belirtti "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.
Montella, Karadağlı bir gazetecinin “A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Sorunuzu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi’ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız." şeklinde yanıtladı.
İtalyan teknik adam, “Emirhan tercihinizi sormak istiyorum. Samet tam hazır değil miydi? 'Tekniğimizi tam olarak ortaya koyamadık' dediniz, saha zeminine daha uygun oyuncular tercih edebilir miydiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Samet’te sıkıntı yoktu, kurgusal anlamda oyun kurmakta bir sol ayaklıya ihtiyaç duyduğumuz için Emirhan’ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı, oyun kurgularımız da teknik kapasiteye dayalı. Bugün daha çok fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, görüntümüz alışılmışın dışına çıkan bir görüntü olurdu. O yüzden tercihlerimiz bu yöndeydi. Sadece fiziksel olarak başlasaydık ve kaybetseydik soru da aynı olurdu. Ama futbol böyle.”
Montella, Hakan Çalhanoğlu’nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, “Hedef maçlarında daha mı iyi oynuyoruz, biraz daha seviyesi düşük maçlarda zorlanıyor muyuz?” sorusuna da “Hırvatistan’ı söylediniz, Hırvatistan’da bugünkü 11’e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi’ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek” yanıtını verdi.
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