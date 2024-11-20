https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/karadag-maci-sonrasi-montelladan-aciklama-onlar-kadar-fiziksel-bir-takim-olmadigimiz-icin-bunu-1090582127.html

Karadağ maçı sonrası Montella'dan açıklama: Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik

Karadağ maçı sonrası Montella'dan açıklama: Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella "Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T02:38+0300

2024-11-20T02:38+0300

2024-11-20T02:41+0300

spor

hakan çalhanoğlu

vincenzo montella

karadağ

a milli futbol takımı

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Montella kaybı futbol sahasının zemininden kaynaklandığını belirtti "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.Montella, Karadağlı bir gazetecinin “A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:İtalyan teknik adam, “Emirhan tercihinizi sormak istiyorum. Samet tam hazır değil miydi? 'Tekniğimizi tam olarak ortaya koyamadık' dediniz, saha zeminine daha uygun oyuncular tercih edebilir miydiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:Montella, Hakan Çalhanoğlu’nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, “Hedef maçlarında daha mı iyi oynuyoruz, biraz daha seviyesi düşük maçlarda zorlanıyor muyuz?” sorusuna da “Hırvatistan’ı söylediniz, Hırvatistan’da bugünkü 11’e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi’ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turkiye-karadaga-3-1-maglup-oldu-1090581305.html

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