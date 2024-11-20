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Kadirov, sınırda etkisiz hale getirilen ABD’li ‘korucuyu’ anlattı: M249 makineli tüfek için teşekkürler
Kadirov, sınırda etkisiz hale getirilen ABD’li ‘korucuyu’ anlattı: M249 makineli tüfek için teşekkürler
Sputnik Türkiye
Çeçen lider Kadirov, ekim ayında Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı sabotajcılar arasında ABD ile bağlantılı tiksinti uyandıran 'korucu'... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T13:26+0300
2024-11-20T13:26+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ekim ayında Brynask Bölgesi’nde Rusya sınırını geçmeye çalışırken öldürülen yabancı sabotajcıların arasında ABD ile bağlantılı olduğunu gösteren dövmeli bir militanın olduğunu ifade etti.“Ekim ayının sonunda Bryansk Bölgesi’nde yabancılardan oluşan bir sabotaj grubu tasfiye edildi. Gruptakiler sıradan ya da rastgele kişiler olmayıp, Rusya topraklarında bir dizi sabotaj eylemi planlayan profesyonel savaşçılardı” diye yazan Kadirov, etkisiz hale getirilenlerden birinin dövmeli bir ‘korucu’ olduğunu, büyük bir olasılıkla bu kişinin daha bir yıl önce, ‘Bidon Dede’nin’ (Joe Biden) İsrail'de Filistinlilere karşı operasyona katılan ‘süper gizli’ birliğin bir o kadar süper gizli savaşçıları ile bir araya geldiği sırada çekilen, Beyaz Saray’ın utanç verici bir şekilde ağdan kaldırmaya çalıştığı fotoğraf sayesinde internet yıldızı olduğunu ifade etti.‘Davetsiz misafirin’ ‘yeni ve yaşam boyunca unutulmaz duygular’ yaşama arzusunun Rus sınır muhafızlarıyla karşılaşmasının ardınan yerine geldiğini vurgulayan Kadirov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ne olmuştu?27 Ekim tarihinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, ekim, bryansk, sınır, sabotaj, korucu, dövme, militan, abd, joe biden
rusya, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, ekim, bryansk, sınır, sabotaj, korucu, dövme, militan, abd, joe biden

Kadirov, sınırda etkisiz hale getirilen ABD’li ‘korucuyu’ anlattı: M249 makineli tüfek için teşekkürler

13:26 20.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Çeçen lider Kadirov, ekim ayında Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı sabotajcılar arasında ABD ile bağlantılı tiksinti uyandıran 'korucu' dövmeli bir militanın olduğunu anlattı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ekim ayında Brynask Bölgesi’nde Rusya sınırını geçmeye çalışırken öldürülen yabancı sabotajcıların arasında ABD ile bağlantılı olduğunu gösteren dövmeli bir militanın olduğunu ifade etti.
“Ekim ayının sonunda Bryansk Bölgesi’nde yabancılardan oluşan bir sabotaj grubu tasfiye edildi. Gruptakiler sıradan ya da rastgele kişiler olmayıp, Rusya topraklarında bir dizi sabotaj eylemi planlayan profesyonel savaşçılardı” diye yazan Kadirov, etkisiz hale getirilenlerden birinin dövmeli bir ‘korucu’ olduğunu, büyük bir olasılıkla bu kişinin daha bir yıl önce, ‘Bidon Dede’nin’ (Joe Biden) İsrail'de Filistinlilere karşı operasyona katılan ‘süper gizli’ birliğin bir o kadar süper gizli savaşçıları ile bir araya geldiği sırada çekilen, Beyaz Saray’ın utanç verici bir şekilde ağdan kaldırmaya çalıştığı fotoğraf sayesinde internet yıldızı olduğunu ifade etti.
‘Davetsiz misafirin’ ‘yeni ve yaşam boyunca unutulmaz duygular’ yaşama arzusunun Rus sınır muhafızlarıyla karşılaşmasının ardınan yerine geldiğini vurgulayan Kadirov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fakat ben ona özellikle ‘teşekkür etmek’ isterim. Mesele şu ki sahip olduğum koleksiyonda Amerikan yapımı M249 makineli tüfek eksikti. Zarar görmemiş ve yeni bir tüfek ele geçirmemiz hiç nasip olmamıştı. Kötü şans işte! Ve sonra bu korucu dünyanın yarısını geçti, uçakla, sonra otomobille ve ardından yaya olarak oraya ulaştı ve tüm bunları eşsiz koleksiyonumuzu yenilemek ve onu (makineli tüfeği) zarar görmemiş bir halde teslim etmek için yaptı.

Ne olmuştu?

27 Ekim tarihinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
Ukrayna krizi
FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi
28 Ekim, 17:18
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