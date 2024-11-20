https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-bakanlik-olayi-basindan-ogrendi-iddiasina-yanit-1090624937.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddiasına yanıt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de rehabilitasyon merkezinde engelli bir çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 'bakanlık olayı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:24+0300
2024-11-20T21:24+0300
2024-11-20T21:25+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
iddia
niğde
rehabilitasyon merkezi
rehabilitasyon
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından olayla ilgili 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddialarının öne sürülmesi üzerine yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtildi. 'Konunun derinlemesine incelenmesi için Bakanlık tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu' aktarıldı. 12 bakım personeli tutuklandıAraştırma sonucunda ise 26 bakım personelinin 14'ünün tutuklandığı, diğer 12 personel hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-genel-baskani-ozel-ile-mit-baskani-kalin-gorusmesinin-detaylari-ortaya-cikti-1090623590.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, iddia, niğde, rehabilitasyon merkezi, rehabilitasyon
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, iddia, niğde, rehabilitasyon merkezi, rehabilitasyon
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddiasına yanıt
21:24 20.11.2024 (güncellendi: 21:25 20.11.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de rehabilitasyon merkezinde engelli bir çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından olayla ilgili 'bakanlık olayı basından öğrendi' iddialarının öne sürülmesi üzerine yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
'Konunun derinlemesine incelenmesi için Bakanlık tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu' aktarıldı.
12 bakım personeli tutuklandı
Araştırma sonucunda ise 26 bakım personelinin 14'ünün tutuklandığı, diğer 12 personel hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamda konuyla ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan 'Bakanlık olayı basından öğrendi' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bakanlık olarak olay meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, kamuoyu da bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisi de yine bizzat Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bakanlık olarak ihmali bulunan şahısların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz hukuki süreci büyük bir titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte müfettişlerimiz ve kurum yöneticilerimiz 81 ilimizde kuruluşlarımızı düzenli periyotlarla habersiz şekilde denetlemektedir. Bakanlık olarak tüm hizmet gruplarımıza yönelik çalışmalarımızı, büyük bir hassasiyetle onların üstün yararı ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz."