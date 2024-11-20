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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: '36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı'
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: '36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı'
Sputnik Türkiye
İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybettiği en az 50 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan haberde, İsrail’in Suriye çölündeki Palmira kentinde çok sayıda binayı hedef aldığı ve bu saldırının neticesinde 36 kişi hayatını kaybettiği ve 50’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.Suriye ordusuna bağlı bir askeri kaynak tarafından SANA’ya yaptığı açıklamada, şu cümleler kaydedildi:Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: '36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı'

18:30 20.11.2024 (güncellendi: 18:41 20.11.2024)
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138
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İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybettiği en az 50 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan haberde, İsrail’in Suriye çölündeki Palmira kentinde çok sayıda binayı hedef aldığı ve bu saldırının neticesinde 36 kişi hayatını kaybettiği ve 50’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.
Suriye ordusuna bağlı bir askeri kaynak tarafından SANA’ya yaptığı açıklamada, şu cümleler kaydedildi:

Bugün öğleden sonra saat 13.30 sıralarında düşman İsrail, El Tenf bölgesi yönünden Suriye çölündeki Tedmur (Palmira) kentindeki bazı binaları hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. 36 kişinin şehit düşmesine, 50’den fazla kişinin yaralanmasına ve hedeflenen binalarda ve çevrede ciddi maddi hasara yol açtı.

Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.
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