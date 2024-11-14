https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/israil-dahiyehi-bombaliyor-1090403902.html
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:26+0300
2024-11-14T17:26+0300
2024-11-14T17:36+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
lübnan
dahiye
idf
israil ordusu (idf)
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İsrail Ordusu (IDF) Arapça Medya Sorumlusu Avichay Adraee, "Beyrut'un güney banliyölerinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve Ghobeiry bölgesindeki komşu binalarda yaşayanlara" acil tahliye uyarısında bulunmuştu. İsrail, Lübnan'ın Dahiye kentini bombalamaya başladı. İsrail bugün sabah saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Gubeyri semtine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/israil-hava-kuvvetleri-samin-guney-banliyosunu-vurdu-saldirida-5-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1090240236.html
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israil-filistin, israil, lübnan, dahiye, idf, israil ordusu (idf)
israil-filistin, israil, lübnan, dahiye, idf, israil ordusu (idf)
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor
17:26 14.11.2024 (güncellendi: 17:36 14.11.2024)
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail Ordusu (IDF) Arapça Medya Sorumlusu Avichay Adraee, "Beyrut'un güney banliyölerinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve Ghobeiry bölgesindeki komşu binalarda yaşayanlara" acil tahliye uyarısında bulunmuştu. İsrail, Lübnan'ın Dahiye kentini bombalamaya başladı.
İsrail bugün sabah saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Gubeyri semtine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.