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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/israil-dahiyehi-bombaliyor-1090403902.html
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:26+0300
2024-11-14T17:36+0300
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İsrail Ordusu (IDF) Arapça Medya Sorumlusu Avichay Adraee, "Beyrut'un güney banliyölerinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve Ghobeiry bölgesindeki komşu binalarda yaşayanlara" acil tahliye uyarısında bulunmuştu. İsrail, Lübnan'ın Dahiye kentini bombalamaya başladı. İsrail bugün sabah saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Gubeyri semtine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/israil-hava-kuvvetleri-samin-guney-banliyosunu-vurdu-saldirida-5-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1090240236.html
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İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor

17:26 14.11.2024 (güncellendi: 17:36 14.11.2024)
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Dahiye'yi bombalıyor
İsrail, Dahiye'yi bombalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail Ordusu (IDF) Arapça Medya Sorumlusu Avichay Adraee, "Beyrut'un güney banliyölerinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve Ghobeiry bölgesindeki komşu binalarda yaşayanlara" acil tahliye uyarısında bulunmuştu. İsrail, Lübnan'ın Dahiye kentini bombalamaya başladı.
İsrail bugün sabah saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Gubeyri semtine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
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