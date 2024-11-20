https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/israil-ordusu-suriyenin-palmira-kentine-saldiri-duzenledi-samin-muttefikleri-vuruldu-1090607949.html
İsrail ordusu, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi: 'Şam'ın müttefikleri vuruldu'
İsrail ordusu, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi: 'Şam'ın müttefikleri vuruldu'
Sputnik Türkiye
Son dönemde Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılarını sıklaştıran İsrail ordusu, bu kez Palmira kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T15:30+0300
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Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus vilayetinin doğusundaki Palmira kentine saldırı düzenlediğini bildirdi.SANA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırıda meskun binaları ve sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.Sputnik'e konuşan Palmira Hastanesi Başhekimi Valid Avda, saldırının ardından hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini söyledi.Bir yerel kaynak da, Sputnik'e demecinde, Suriye ordusuna müttefik güçlerin Palmira Çölü'nde bulunan tahkimatlarının vurulduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/putin-kuzey-koreye-70den-fazla-hayvan-hediye-etti-afrika-aslani-ve-ayilar-da-var-1090603575.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), suriye, humus, suriye ordusu, palmira, palmira antik kenti
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), suriye, humus, suriye ordusu, palmira, palmira antik kenti
İsrail ordusu, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi: 'Şam'ın müttefikleri vuruldu'
Son dönemde Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılarını sıklaştıran İsrail ordusu, bu kez Palmira kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus vilayetinin doğusundaki Palmira kentine saldırı düzenlediğini bildirdi.
SANA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırıda meskun binaları ve sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Palmira Hastanesi Başhekimi Valid Avda, saldırının ardından hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini söyledi.
Bir yerel kaynak da, Sputnik'e demecinde, Suriye ordusuna müttefik güçlerin Palmira Çölü'nde bulunan tahkimatlarının vurulduğunu belirtti.