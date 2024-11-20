https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/israil-ordusu-suriyenin-palmira-kentine-saldiri-duzenledi-samin-muttefikleri-vuruldu-1090607949.html

İsrail ordusu, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi: 'Şam'ın müttefikleri vuruldu'

İsrail ordusu, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi: 'Şam'ın müttefikleri vuruldu'

Sputnik Türkiye

Son dönemde Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılarını sıklaştıran İsrail ordusu, bu kez Palmira kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T15:30+0300

2024-11-20T15:30+0300

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israil ordusu (idf)

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suriye ordusu

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palmira antik kenti

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Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus vilayetinin doğusundaki Palmira kentine saldırı düzenlediğini bildirdi.SANA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırıda meskun binaları ve sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.Sputnik'e konuşan Palmira Hastanesi Başhekimi Valid Avda, saldırının ardından hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini söyledi.Bir yerel kaynak da, Sputnik'e demecinde, Suriye ordusuna müttefik güçlerin Palmira Çölü'nde bulunan tahkimatlarının vurulduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/putin-kuzey-koreye-70den-fazla-hayvan-hediye-etti-afrika-aslani-ve-ayilar-da-var-1090603575.html

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