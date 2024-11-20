https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/iranda-universite-kampusunde-soyunarak-kati-kiyafet-kuralini-protesto-eden-ogrenci-serbest-1090602307.html
İran'da üniversite kampüsünde soyunarak 'katı kıyafet kuralını' protesto eden kız öğrenci serbest bırakıldı
İran'da üniversite kampüsünde soyunarak 'katı kıyafet kuralını' protesto eden kız öğrenci serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İranlı yetkililer, Tahran'daki bir üniversitede başörtüsü karşıtı bir protestoda soyunan kız öğrencinin hiçbir suçlamaya karşı kalmadan serbest bırakıldığını... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T13:54+0300
2024-11-20T13:54+0300
2024-11-20T13:57+0300
dünya
ortadoğu
iran
üniversite
protesto
tutuklama
serbest bırakma
kıyafet yönetmeliği
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İran'da bir kız öğrencinin üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkararak okulun katı kıyafet politikasını protesto etmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti. İranlı yetkililer, öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğuna karar vermiş ve öğrenciyi bir psikiyatri hastanesine sevk etmişti. İran yargısı sözcüsü, öğrencinin hastanede tedavi gördükten sonra aile evine geri gönderildiğini açıkladı.Kasım ayının başında, üniversite öğrencisinin kampüste iç çamaşırlarıyla yaptığı protesto görüntüleri sosyal medyada hızlıca yayılmış, farklı ülkelerden üniversite öğrencisine destek verilmişti. Gözaltına alınması uluslararası çapta kınamalara yol açmış ve Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmişti.İran yargı sözcüsü Asghar Jahangir'in Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 'üniversite öğrencisinin hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu tespit edildiği için ailesine teslim edildiği, hakkında hiç bir dava açılmadığı' bildirildi.Başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle kampüs görevlileri tarafından tacize uğradığını iddia eden üniversite öğrencisinin, kampüsün ortasında kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla protestoya başlaması ardından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/iranda-bir-universite-ogrencisi-kati-kiyafet-kurallarini-protesto-etmek-icin-kampusun-ortasinda-1089980629.html
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ortadoğu, iran, üniversite, protesto, tutuklama, serbest bırakma, kıyafet yönetmeliği
ortadoğu, iran, üniversite, protesto, tutuklama, serbest bırakma, kıyafet yönetmeliği
İran'da üniversite kampüsünde soyunarak 'katı kıyafet kuralını' protesto eden kız öğrenci serbest bırakıldı
13:54 20.11.2024 (güncellendi: 13:57 20.11.2024)
İranlı yetkililer, Tahran'daki bir üniversitede başörtüsü karşıtı bir protestoda soyunan kız öğrencinin hiçbir suçlamaya karşı kalmadan serbest bırakıldığını açıkladı. Tutuklandıktan sonra psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edilen öğrenci hastaneye sevk edildiği, tedavisinden sonra da serbest bırakılarak aile evine geri gönderildiği belirtildi
İran'da bir kız öğrencinin üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkararak okulun katı kıyafet politikasını protesto etmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti. İranlı yetkililer, öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğuna karar vermiş ve öğrenciyi bir psikiyatri hastanesine sevk etmişti. İran yargısı sözcüsü, öğrencinin hastanede tedavi gördükten sonra aile evine geri gönderildiğini açıkladı.
Kasım ayının başında, üniversite öğrencisinin kampüste iç çamaşırlarıyla yaptığı protesto görüntüleri sosyal medyada hızlıca yayılmış, farklı ülkelerden üniversite öğrencisine destek verilmişti. Gözaltına alınması uluslararası çapta kınamalara yol açmış ve Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmişti.
İran yargı sözcüsü Asghar Jahangir'in Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 'üniversite öğrencisinin hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu tespit edildiği için ailesine teslim edildiği, hakkında hiç bir dava açılmadığı' bildirildi.
Başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle kampüs görevlileri tarafından tacize uğradığını iddia eden üniversite öğrencisinin, kampüsün ortasında kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla protestoya başlaması ardından tutuklanmıştı.