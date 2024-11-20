https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/imamoglu-ve-dilan-polata-dava-acan-savcinin-yeri-degistirildi-1090612668.html

İmamoğlu ve Dilan Polat'a dava açan savcının yeri değiştirildi

İmamoğlu ve Dilan Polat'a dava açan savcının yeri değiştirildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T17:25+0300

2024-11-20T17:25+0300

2024-11-20T17:25+0300

türkiye

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kara para

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ahmak

mahkeme

savcı

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Türkiye'de gündem olan ahmak davası ve kara para aklama çetesi soruşturmalarını yürüten savcının görev yeri değiştirildi.Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu güz kararnamesi kararıyla sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu çalışanına ahmak sözleri nedeniyle dava açan İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Başsavcı olarak atandı. Ahmet Çolak kimdir?İstanbul Anadolu Adiyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak 2023 yılında atanan Ahmet Çolak, Türkiye'de gündem yaratan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis paralarının aklanması soruşturmasını yürüttü. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ahmak olayında da davayı açan savcı olarak tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dilan-ve-engin-polat-ciftinin-davasinda-savci-mutalaasini-degistirdi-1087914889.html

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