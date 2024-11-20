https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/imamoglu-ve-dilan-polata-dava-acan-savcinin-yeri-degistirildi-1090612668.html
İmamoğlu ve Dilan Polat'a dava açan savcının yeri değiştirildi
İmamoğlu ve Dilan Polat'a dava açan savcının yeri değiştirildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T17:25+0300
2024-11-20T17:25+0300
2024-11-20T17:25+0300
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ekrem imamoğlu
dava
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kara para
kara para aklama
ahmak
mahkeme
savcı
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Türkiye'de gündem olan ahmak davası ve kara para aklama çetesi soruşturmalarını yürüten savcının görev yeri değiştirildi.Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu güz kararnamesi kararıyla sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu çalışanına ahmak sözleri nedeniyle dava açan İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Başsavcı olarak atandı. Ahmet Çolak kimdir?İstanbul Anadolu Adiyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak 2023 yılında atanan Ahmet Çolak, Türkiye'de gündem yaratan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis paralarının aklanması soruşturmasını yürüttü. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ahmak olayında da davayı açan savcı olarak tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dilan-ve-engin-polat-ciftinin-davasinda-savci-mutalaasini-degistirdi-1087914889.html
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dilan polat, ekrem imamoğlu, dava, engin polat, kara para, kara para aklama, ahmak, mahkeme, savcı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
dilan polat, ekrem imamoğlu, dava, engin polat, kara para, kara para aklama, ahmak, mahkeme, savcı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
İmamoğlu ve Dilan Polat'a dava açan savcının yeri değiştirildi
Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu çalışanına ahmak sözleri nedeniyle dava açan savcı Ahmet Çolak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine atandı.
Türkiye'de gündem olan ahmak davası ve kara para aklama çetesi soruşturmalarını yürüten savcının görev yeri değiştirildi.
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu güz kararnamesi kararıyla sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'a yasa dışı bahiste kara paranın aklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise kamu çalışanına ahmak sözleri nedeniyle dava açan İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Başsavcı olarak atandı.
İstanbul Anadolu Adiyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak 2023 yılında atanan Ahmet Çolak, Türkiye'de gündem yaratan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis paralarının aklanması soruşturmasını yürüttü. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ahmak olayında da davayı açan savcı olarak tanındı.