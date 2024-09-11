https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dilan-ve-engin-polat-ciftinin-davasinda-savci-mutalaasini-degistirdi-1087914889.html
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında savcı mütalaasını değiştirdi
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında savcı mütalaasını değiştirdi
Sputnik Türkiye
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşuları ile park meselesi nedeniyle açılan davada savcılık mütalaasını değiştirdi. Cumhuriyet savcısı bazı suçlarda beraat... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:22+0300
2024-09-11T17:22+0300
2024-09-11T17:22+0300
türkiye
engin polat
dilan polat
mahkeme
mahkeme kararı
mütalaa
cumhuriyet savcısı
adalet bakanlığı
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Engin Polat ve Dilan Polat hakkında komşuları ile park meselesi nedeniyle davalık olduğu olayda savcılık mütalaasını değiştirdi.Bazı suçlardan beraat talebi istendiDilan Polat ve Engin Polat park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla açılan davada cumhuriyet savcısı çiftin bazı suçlardan beraat etmesini talep etti. Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik 'tehdit' suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini talep etti. Engin ve Dilan Polat'ın cezalandırılmasını istediCumhuriyet savcısı Engin Polat hakkında mağdur Metin S.A'ya yönelik 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi istedi. Savcı, Engin Polat'ın 'gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Dilan Polat ve kimliği belirlenemeyen şahıslar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.Duruşma ertelendiAnadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ak-parti-sozcusu-celik-hem-harbiyeliler-hem-imam-hatipliler-milletin-degeridir-1087912478.html
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engin polat, dilan polat, mahkeme, mahkeme kararı, mütalaa, cumhuriyet savcısı, adalet bakanlığı
engin polat, dilan polat, mahkeme, mahkeme kararı, mütalaa, cumhuriyet savcısı, adalet bakanlığı
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında savcı mütalaasını değiştirdi
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşuları ile park meselesi nedeniyle açılan davada savcılık mütalaasını değiştirdi. Cumhuriyet savcısı bazı suçlarda beraat verilmesine Engin Polat'ın 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan cezalandırılmasına ve Dilan Polat'ın da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Engin Polat ve Dilan Polat hakkında komşuları ile park meselesi nedeniyle davalık olduğu olayda savcılık mütalaasını değiştirdi.
Bazı suçlardan beraat talebi istendi
Dilan Polat ve Engin Polat park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla açılan davada cumhuriyet savcısı çiftin bazı suçlardan beraat etmesini talep etti. Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik 'tehdit' suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini talep etti.
Engin ve Dilan Polat'ın cezalandırılmasını istedi
Cumhuriyet savcısı Engin Polat hakkında mağdur Metin S.A'ya yönelik 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi istedi. Savcı, Engin Polat'ın 'gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Dilan Polat ve kimliği belirlenemeyen şahıslar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.