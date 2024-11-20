https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/hizbullah-muzakerelerin-basarisi-artik-netanyahuya-bagli-1090625335.html

Hizbullah: Müzakerelerin başarısı artık Netanyahu'ya bağlı

Hizbullah: Müzakerelerin başarısı artık Netanyahu'ya bağlı

Sputnik Türkiye

Hizbullah Genel Sekreteri, müzakerelerin başarısının artık Netanyahu'nun ciddiyetine bağlı olduğunu söyleyerek, 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T21:58+0300

2024-11-20T21:58+0300

2024-11-20T21:58+0300

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, televizyonda yaptığı konuşmada, müzakerelerin başarısının arık İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun elinde olduğunu söyledi. Konuşmasında Kasım, "Müzakere kağıdını aldık, dikkatle okuduk, notlarımızı aldık. Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri'nin de bu konuda notları var, bunlar bizim notlarımızla uyumlu. ABD Danışmanı Amos Hochstein'e bu notlar sunuldu ve ayrıntılı olarak üzerinde tartışıldı" dedi.Müzakere içeriği hakkında bilgi vermedi: '2 ilkemiz var'Kasım, Hizbullah'ın müzakereler sakinlikle yürütülene kadar içerikleri hakkında bilgi vermeme kararı aldığını belirterek, "Müzakerelerin başarısı, bizim aldığımız notlara İsrail'in tepkisi ve Netanyahu'nun ciddiyetine bağlı" ifadelerini kullandı.Müzakerenin ilkelerinden bahsederken ise Kasım, "İki şey üzerinde durduk, biri saldırıların tamamen durmadı, diğeri ise Lübnan'ın egemenliğini korumak" diye konuştu.'Sahada alamadıklarını anlaşmayla almayı bekliyordu'Müzakerenin sonucu beklenirken ise mevcut durumun askıya alınmayacağına işaret eden Kasım, "İşgalciler sahada alamadıklarını anlaşmayla almayı bekliyordu, bu mümkün değil" şeklinde konuştu.'Tel Aviv merkezinin bombalanmasını beklemeliydi'Hizbullah'ın 'uzun bir savaşa' hazır olduğunu ve Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmesi durumunda İsrail'in 'acı kayıplar' vereceğini vurgulayan Kasım, "İsrail, Beyrut'un merkezinde (Hizbullah'ın medya sorumlusu ve sözcüsü Muhammed) Afif'e suikast düzenledikten sonra Tel Aviv merkezinin bombalanmasını beklemeliydi" diye konuştu.Kasım sözlerini şu sözlerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/israilden-beyrutun-merkezine-saldiri-1090498020.html

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