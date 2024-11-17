https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/israilden-beyrutun-merkezine-saldiri-1090498020.html

İsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı: En işlek caddelerden biri hedef alındı

İsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı: En işlek caddelerden biri hedef alındı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine bir kez daha saldırı gerçekleştirdi. Mar Elias'taki bir bina ile yakınındaki aracın hedef alındığı... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T21:52+0300

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un en işlek caddelerinden Mar Elias'taki bir bina ile yakınındaki aracı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah’ın medya ilişkileri sorumlusu Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyurulmuştu.Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-gorusmemiz-onemliydi-1090496003.html

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