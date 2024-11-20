https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/genc-sarkici-duygu-kiraz-hayatini-kaybetti-duygu-kiraz-kimdir-neden-hayatini-kaybetti-1090591128.html

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz, epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü büyük üzüntü yarattı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:11+0300

2024-11-20T11:11+0300

2024-11-20T11:11+0300

yaşam

duygu kiraz

epilepsi

hayatını kaybetti

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Solist ve müzisyen Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Genç sanatçının ölüm haberini menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla paylaştı. FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.

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