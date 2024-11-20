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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz, epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü büyük üzüntü yarattı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:11+0300
2024-11-20T11:11+0300
yaşam
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epilepsi
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Solist ve müzisyen Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Genç sanatçının ölüm haberini menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla paylaştı. FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.
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duygu kiraz, duygu kiraz kimdir, duygu kiraz neden öldü, duygu kiraz öldü mü, duygu kiraz cenaze
duygu kiraz, duygu kiraz kimdir, duygu kiraz neden öldü, duygu kiraz öldü mü, duygu kiraz cenaze

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?

11:11 20.11.2024
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz, epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü büyük üzüntü yarattı.
Solist ve müzisyen Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Genç sanatçının ölüm haberini menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla paylaştı.
FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.
Ahu Tuğba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
YAŞAM
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı
15 Kasım, 16:14
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