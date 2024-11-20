https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/genc-sarkici-duygu-kiraz-hayatini-kaybetti-duygu-kiraz-kimdir-neden-hayatini-kaybetti-1090591128.html
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz, epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü büyük üzüntü yarattı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T11:11+0300
2024-11-20T11:11+0300
2024-11-20T11:11+0300
yaşam
duygu kiraz
epilepsi
hayatını kaybetti
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Solist ve müzisyen Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Genç sanatçının ölüm haberini menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla paylaştı. FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/unlu-oyuncu-ahu-tugbanin-olum-nedeni-aciklandi-1090447929.html
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duygu kiraz, duygu kiraz kimdir, duygu kiraz neden öldü, duygu kiraz öldü mü, duygu kiraz cenaze
duygu kiraz, duygu kiraz kimdir, duygu kiraz neden öldü, duygu kiraz öldü mü, duygu kiraz cenaze
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti: Duygu Kiraz kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz, epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü büyük üzüntü yarattı.
Solist ve müzisyen Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Genç sanatçının ölüm haberini menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla paylaştı.
FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.