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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de yaşamını yitiren ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin 'hipertansif kardiyovasküler hastalık'... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T16:14+0300
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yaşam
ahu tuğba
anjelik calvin
ölüm nedeni
otopsi
kalp hastalıkları
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Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını sürdürdüğü ABD'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın otopsi sonucu açıklandı ve ölüm nedeni de raporda hipertansif kardiyovasküler hastalık olarak yer aldı. Peki hipertansif kardiyovasküler nedir? Tedavi yolları nelerdir? Neler hipertansif kardiyovasküler hastalıklara yol açar?Yaşamını ABD'de sürdüren sinemanın önde gelen isimlerinden Ahu Tuğba geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. 69 yaşındaki sanatçının cenazesi 28 gün sonra İstanbul'da toprağa verilmişti. Ünlü ismin otopsi raporu tamamlandı ve kızı Anjelik Calvin yaptığı açıklamada, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş" diye yazdı. Hipertansif kardiyovasküler hastalığı nedir?Hipertansif kardiyovasküler hastalık, yüksek tansiyonu olan kişilerde yıllar içinde gelişen uzun vadeli bir rahatsızlık. Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) kontrol altına alınmadığında ortaya çıkabilen kalp yetmezliği ve iletim aritmileri gibi bir grup tıbbi sorun olarak tanımlanıyor. Hipertansif kalp hastalığı kimlerde görülebilir?Yüksek tansiyonu olan, yüksek kolesterole sahip, aşırı kilolu olan, alkol ve sigara kullanan, egzersiz yapmayan, diyabet hastası olan insanlar risk grubunda yer alıyor.Yüksek tansiyonun belirtileri olmadığı için birçok kişi buna sahip olduğunu bilmez. Hipertansif kardiyovasküler hastalığın belirtileri genellikle kalbiniz hasar gördükten sonra ortaya çıkar.Hipertansif kalp hastalığının belirtileri neler?Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve felç gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.
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hipertansif kalp hastalığı nedir, hipertansif kalp hastalığı belirtileri, hipertansif kalp hastalığı kimlerde görülebilir, hipertansif kalp hastalığı belirtileri, ahu tuğba hipertansif kalp hastalığı, ahu tuğba neden öldü, ahu tuğba kızı, ahu tuğba öldü mü

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı

16:14 15.11.2024
© AAAhu Tuğba
Ahu Tuğba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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ABD'de yaşamını yitiren ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin 'hipertansif kardiyovasküler hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını sürdürdüğü ABD'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın otopsi sonucu açıklandı ve ölüm nedeni de raporda hipertansif kardiyovasküler hastalık olarak yer aldı. Peki hipertansif kardiyovasküler nedir? Tedavi yolları nelerdir? Neler hipertansif kardiyovasküler hastalıklara yol açar?
Yaşamını ABD'de sürdüren sinemanın önde gelen isimlerinden Ahu Tuğba geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. 69 yaşındaki sanatçının cenazesi 28 gün sonra İstanbul'da toprağa verilmişti. Ünlü ismin otopsi raporu tamamlandı ve kızı Anjelik Calvin yaptığı açıklamada, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş" diye yazdı.

Hipertansif kardiyovasküler hastalığı nedir?

Hipertansif kardiyovasküler hastalık, yüksek tansiyonu olan kişilerde yıllar içinde gelişen uzun vadeli bir rahatsızlık. Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) kontrol altına alınmadığında ortaya çıkabilen kalp yetmezliği ve iletim aritmileri gibi bir grup tıbbi sorun olarak tanımlanıyor.

Hipertansif kalp hastalığı kimlerde görülebilir?

Yüksek tansiyonu olan, yüksek kolesterole sahip, aşırı kilolu olan, alkol ve sigara kullanan, egzersiz yapmayan, diyabet hastası olan insanlar risk grubunda yer alıyor.
Yüksek tansiyonun belirtileri olmadığı için birçok kişi buna sahip olduğunu bilmez. Hipertansif kardiyovasküler hastalığın belirtileri genellikle kalbiniz hasar gördükten sonra ortaya çıkar.

Hipertansif kalp hastalığının belirtileri neler?

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve felç gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.
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