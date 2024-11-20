https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/fatih-erbakandan-tegmenler-aciklamasi-yemin-metnine-uyulmamasinin-elbette-ki-bir-karsiliginin-1090617566.html

Fatih Erbakan’dan teğmenler açıklaması: ‘Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normal’

Fatih Erbakan’dan teğmenler açıklaması: ‘Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normal’

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T17:57+0300

2024-11-20T17:57+0300

2024-11-20T17:58+0300

politika

yeniden refah partisi

fatih erbakan

enflasyon

yemin töreni

teğmen

asgari ücret

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Enflasyon oranlarının hükümetin ekonomi modelinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Erbakan, "Sürekli olarak milletten sabır, şükür ve fedakarlık istenen bu programın geldiğimiz noktada işlemediğini, veriler ortaya koyuyor. Programın uygulanmaya başladığı Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arkasından yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesindeydi. Şu anda gelinen noktada ise neredeyse yüzde 49'luk bir enflasyonla karşı karşıyayız" diye konuştu.Erbakan, ekonomi yönetiminin enflasyonu sabit tutma konusunda başarılı olmadığını savunarak, ekonomi programının uygulanmaya başladığı günden itibaren enflasyonun neredeyse 11 puan arttığına işaret etti. Merkezi Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini 3 kez revize ettiğini söyleyen Erbakan, 2024 yılının yüzde 50'lik bir enflasyonla tamamlanacağını savundu.'Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine çıkarılması lazım'"Enflasyon düştüğü zaman fiyatların da düşeceği" yönündeki söylemlere işaret eden Erbakan şu cümleleri kaydetti:Yeni asgari ücrete ilişkin de Erbakan, "Bize göre bu enflasyonist, açlık sınırının aylık 25 bin liraya, yoksulluk sınırının 70 bin liraya dayandığı bir ortamda asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine çıkarılması lazım. İşverenlere de gereken yardım ve desteğin sağlanması lazım" dedi.Belediyelerin festival ve konser harcamalarına ilişkin tartışmalara değinen Erbakan, hiçbir kurumda israf yapılmasına asla rıza gösteremeyeceklerini, bunu yapanların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.'Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normal'Fatih Erbakan, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili devam eden sürece ilişkin bir soru üzerine Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetleri disiplinin en sıkı bir şekilde uygulanması gereken kurumumuzdur. Buradaki yazılı kurallara ve oradaki yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir. Hukuki sürecin bir kesime haksızlık yapmadan, zulmetmeden, gerektiği şekilde uygulanması gereklidir" diye konuştu.

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, enflasyon, yemin töreni, teğmen, asgari ücret