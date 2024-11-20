https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/erdogandan-suriyede-pkk-ile-mucadele-yaniti-sinekler-dolassin-diyemeyiz-1090599546.html

Erdoğan'dan ‘Suriye’de operasyon' sorusuna yanıt: 'Sinekler dolaşsın diyemeyiz'

Erdoğan'dan ‘Suriye’de operasyon' sorusuna yanıt: 'Sinekler dolaşsın diyemeyiz'

Sputnik Türkiye

‘Suriye’de PKK ile mücadele' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye yönetimine ‘işbirliği’ çağrılı yanıt geldi. "Bölgede sinekler uçuşsun... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T13:01+0300

2024-11-20T13:01+0300

2024-11-20T13:19+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

suriye

pyd

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irak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ortadoğu'daki YPG tehdidine yönelik Suriye'de operasyon üzerine son dakika açıklamaları geldi. Brezilya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nden dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat düzenleme olasılığı var mı” sorusunu söyle yanıtladı: Suriye’de PKK ile mücadele' yanıtı: operasyon’ sorusunu yanıtlayan Erdoğan'dan ‘işbirliği’ çağrısı: Bataklığı kurutmak için Şam da uğraşmalı“Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir biçimde anlatırız. Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildi. Bu bölge yalnızca bizim için değil aynı zamanda Suriye için de son derece önemli. PKK/PYD/YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye Yönetimi için de oldukça kritik. Suriye'deki iç savaş, komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığı beraberinde getirdi. İstikrarsızlık, bir bataklığın sinekleri topladığı gibi sınırlarımızın ötesine terör örgütlerini çekti. Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım. Biz şu anda o bataklıktaki sineklerle adeta bir mücadele halindeyiz. “Nasıl olsa bataklık kuruyacak, sinekler başıboş dolaşsın” diyemeyiz. Biz terörle mücadelemize devam edeceğiz. Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da, mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir ve her konunun üzerindedir. Bu konuda Rusya ile gerekli görüşmelerimizi yapmak suretiyle Suriye'deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayretindeyiz.”Irak da çağrı yapmıştı: Bölge ülkelerinin işbirliği söylemleri artıyorPKK'yı yasaklı örgüt ilan ettikten sonra bu örgüte karşı mücadelesini sıklaştıran Irak yönetimi, PKK sorununun kökten çözümü için Türkiye, Suriye ve İran'la güvenlik konferansı yapmayı istediklerini açıklamıştı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyaset Danışmanı Sabhan el-Mulla Ciyad, Türkiye, Suriye ve İran'la güvenlik konferansı yapmak ve en başta PKK sorununu istişare etmek istediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/iraktan-pkk-aciklamasi-turkiye-suriye-ve-iranla-guvenlik-konferansi-yapmak-istiyoruz-1090329598.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/erdogandan-asgari-ucret-konusunda-sicak-aciklama-merkez-bankasi-tahminini-hatirlatti-1090597578.html

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