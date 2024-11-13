https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/iraktan-pkk-aciklamasi-turkiye-suriye-ve-iranla-guvenlik-konferansi-yapmak-istiyoruz-1090329598.html

Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye, Suriye ve İran'la güvenlik konferansı yapmak istiyoruz

Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye, Suriye ve İran'la güvenlik konferansı yapmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

PKK'yı yasaklı örgüt ilan ettikten sonra bu örgüte karşı mücadelesini sıklaştıran Irak yönetimi, PKK sorununun kökten çözümü için Türkiye, Suriye ve İran'la... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T10:20+0300

2024-11-13T10:20+0300

2024-11-13T10:20+0300

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyaset Danışmanı Sabhan el-Mulla Ciyad, Türkiye, Suriye ve İran'la güvenlik konferansı yapmak ve en başta PKK sorununu istişare etmek istediklerini söyledi.Sputnik'e konuşan Ciyad, "PKK sorunu Türkiye, İran, Irak, Suriye ve hatta ABD'yle bağlantılı. Zira ABD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birtakım ilişkiler yürütüyor. Bundan dolayı Irak, önümüzdeki aylarda bir bölgesel güvenlik konferansı düzenleyerek Türkiye, İran ve Suriye'yle bulunan mevcut sorunlara çözüm bulmak istiyor" dedi.Mart ayında Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan ettiğini anımsatan Ciyad, PKK'nın, sorunun kökten çözümü sağlanana dek silah bırakması ve güçlerini Türkiye sınırından çekmesi gerektiğini vurguladı.Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasının hükümet için endişe verici olduğunu da kaydeden Ciyad, "Ancak güvenlik çerçeve anlaşması kapsamında bu sorunun Irak ile Türkiye arasında çözümüne ilişkin seçenekler oluşturduk" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan’da Irak’a 12 yıl aradan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirmiş ve bu ziyaretin, Ankara-Bağdat ilişkilerinin yeni bir düzeye çıkartılması açısından tarihi önem arz ettiği vurgulanmıştı.Erdoğan, Bağdat'tan dönüş uçağında yaptığı açıklamada, "PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak’ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır" demişti.Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el- Sıedi, Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2, İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirtmişti.Sıedi, Irak sınırında Türkiye için tehdit unsuru olan herhangi bir unsurun bulunmaması için ciddi çaba harcadıklarının altını çizmişti.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogan-pkk-irakin-da-istikrarina-huzuruna-bir-tehdittir-1083055638.html

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