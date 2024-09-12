Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pakistanda-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1087928853.html
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
Sputnik Türkiye
Pakistan Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T08:45+0300
2024-09-12T08:45+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
mpox
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg
Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan kişinin yolculuk dönüşü Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, toplamda virüs tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişiler olduğunu vurguladı.Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. DSÖ’nün 26 Ağustos verilerine göre 2022’de ‘aniden ve hızlı’ bir şekilde virüs dünya genelinde yayılmaya başlamıştı.Dünya genelinde durum: 120’den fazla ülke vaka bildirdi2022'den itibaren Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vakalarında ve ölümlerinde hızlı bir artış yaşandı. Ülkenin bazı bölgelerinde, ‘klad Ib’ adı verilen klad I'in yeni bir kolu kişiden kişiye yayılıyor. 2024 ortası itibarıyla, klad diğer ülkelerde de bildirildi. 120'den fazla ülke, Ocak 2022 - Ağustos 2024 arasında 100 binden fazla laboratuvar onaylı vaka açıkladı ve onaylanmış vakalar arasında 220'den fazla ölüm gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fis-almayana-5-bin-tl-ceza-taslak-metinde-5-gun-detayi-dikkat-cekti-1087928666.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_777199a41ca51f1ead16e761c10285e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maymun çiçeği virüsü, mpox, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pakistan
maymun çiçeği virüsü, mpox, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pakistan

Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi

08:45 12.09.2024
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / İHA-AW681728
Abone ol
Pakistan Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan kişinin yolculuk dönüşü Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, toplamda virüs tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişiler olduğunu vurguladı.
Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. DSÖ’nün 26 Ağustos verilerine göre 2022’de ‘aniden ve hızlı’ bir şekilde virüs dünya genelinde yayılmaya başlamıştı.

Dünya genelinde durum: 120’den fazla ülke vaka bildirdi

2022'den itibaren Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vakalarında ve ölümlerinde hızlı bir artış yaşandı. Ülkenin bazı bölgelerinde, ‘klad Ib’ adı verilen klad I'in yeni bir kolu kişiden kişiye yayılıyor. 2024 ortası itibarıyla, klad diğer ülkelerde de bildirildi. 120'den fazla ülke, Ocak 2022 - Ağustos 2024 arasında 100 binden fazla laboratuvar onaylı vaka açıkladı ve onaylanmış vakalar arasında 220'den fazla ölüm gerçekleşti.
gömlek, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
EKONOMİ
Fiş almayana 5 bin TL ceza: Taslak metinde 5 gün detayı dikkat çekti
08:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала