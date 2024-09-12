https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pakistanda-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1087928853.html
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
Sputnik Türkiye
Pakistan Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T08:45+0300
2024-09-12T08:45+0300
2024-09-12T08:45+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
mpox
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
pakistan
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Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan kişinin yolculuk dönüşü Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, toplamda virüs tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişiler olduğunu vurguladı.Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. DSÖ’nün 26 Ağustos verilerine göre 2022’de ‘aniden ve hızlı’ bir şekilde virüs dünya genelinde yayılmaya başlamıştı.Dünya genelinde durum: 120’den fazla ülke vaka bildirdi2022'den itibaren Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vakalarında ve ölümlerinde hızlı bir artış yaşandı. Ülkenin bazı bölgelerinde, ‘klad Ib’ adı verilen klad I'in yeni bir kolu kişiden kişiye yayılıyor. 2024 ortası itibarıyla, klad diğer ülkelerde de bildirildi. 120'den fazla ülke, Ocak 2022 - Ağustos 2024 arasında 100 binden fazla laboratuvar onaylı vaka açıkladı ve onaylanmış vakalar arasında 220'den fazla ölüm gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fis-almayana-5-bin-tl-ceza-taslak-metinde-5-gun-detayi-dikkat-cekti-1087928666.html
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maymun çiçeği virüsü, mpox, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pakistan
maymun çiçeği virüsü, mpox, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), pakistan
Pakistan’da maymun çiçeği vakası tespit edildi
Pakistan Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan kişinin yolculuk dönüşü Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, toplamda virüs tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişiler olduğunu vurguladı.
Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. DSÖ’nün 26 Ağustos verilerine göre 2022’de ‘aniden ve hızlı’ bir şekilde virüs dünya genelinde yayılmaya başlamıştı.
Dünya genelinde durum: 120’den fazla ülke vaka bildirdi
2022'den itibaren Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vakalarında ve ölümlerinde hızlı bir artış yaşandı. Ülkenin bazı bölgelerinde, ‘klad Ib’ adı verilen klad I'in yeni bir kolu kişiden kişiye yayılıyor. 2024 ortası itibarıyla, klad diğer ülkelerde de bildirildi. 120'den fazla ülke, Ocak 2022 - Ağustos 2024 arasında 100 binden fazla laboratuvar onaylı vaka açıkladı ve onaylanmış vakalar arasında 220'den fazla ölüm gerçekleşti.