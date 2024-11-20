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Çin’den ABD’nin Tayvan’a silah sevkiyatına tepki: Savunma bakanları arasındaki görüşmeye ret
Çin’den ABD’nin Tayvan’a silah sevkiyatına tepki: Savunma bakanları arasındaki görüşmeye ret
Sputnik Türkiye
Çin Savunma Bakanı Dong Jun’un, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah sevkiyatı nedeniyle Pentagon Şefi Lloyd Austin ile görüşmeyi reddettiği belirtildi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey yetkilisi, CNN televizyonuna açıklamasında, Çin Savunma Bakanı Dong Jun’un Pentagon Şefi Lloyd Austin ile görüşmeyi reddettiği söyledi.Yetkili, “Austin, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki askeri iletişim hatlarını korumak için uzun süredir devam eden çabanın bir parçası olarak Laos'taki ASEAN Plus savunma bakanları toplantısında Çinli mevkidaşı Dong Jun ile görüşmek istedi. Ancak Çin, Tayvan'a yapılan son silah satışlarını gerekçe göstererek bu teklifi kabul etmedi” şeklinde konuştu.Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor ve kendi eyaleti olarak görüyor ve Tek Çin Politikası’nın tüm dünyada uygulanması gerektiğinde ısrar ediyor. ABD resmi olarak bu ilkeye bağlı olduğunu açıklasa da gerçekte adayla aktif iletişim içinde ve düzenli olarak Tayvan’a silah sağlıyor. Başkan Joe Biden, Ekim ayında Tayvan'a 567 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını emretmişti.Tayvan etrafındaki gerilim, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 Ağustos ayında adayı ziyaret etmesinin ardından tırmanmıştı. Adayı eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımı Washington'un Tayvan ayrılıkçılığına desteği olarak değerlendirerek ziyareti kınamış, geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
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çin, abd, çin savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, pentagon, dong jun, lloyd austin, tek çin politikası, joe biden, tayvan, silah sevkiyatı, nancy pelosi
çin, abd, çin savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, pentagon, dong jun, lloyd austin, tek çin politikası, joe biden, tayvan, silah sevkiyatı, nancy pelosi

Çin’den ABD’nin Tayvan’a silah sevkiyatına tepki: Savunma bakanları arasındaki görüşmeye ret

10:26 20.11.2024 (güncellendi: 10:36 20.11.2024)
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANвстреча министров обороны США и КНР
встреча министров обороны США и КНР - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun’un, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah sevkiyatı nedeniyle Pentagon Şefi Lloyd Austin ile görüşmeyi reddettiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey yetkilisi, CNN televizyonuna açıklamasında, Çin Savunma Bakanı Dong Jun’un Pentagon Şefi Lloyd Austin ile görüşmeyi reddettiği söyledi.
Yetkili, “Austin, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki askeri iletişim hatlarını korumak için uzun süredir devam eden çabanın bir parçası olarak Laos'taki ASEAN Plus savunma bakanları toplantısında Çinli mevkidaşı Dong Jun ile görüşmek istedi. Ancak Çin, Tayvan'a yapılan son silah satışlarını gerekçe göstererek bu teklifi kabul etmedi” şeklinde konuştu.
Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor ve kendi eyaleti olarak görüyor ve Tek Çin Politikası’nın tüm dünyada uygulanması gerektiğinde ısrar ediyor. ABD resmi olarak bu ilkeye bağlı olduğunu açıklasa da gerçekte adayla aktif iletişim içinde ve düzenli olarak Tayvan’a silah sağlıyor. Başkan Joe Biden, Ekim ayında Tayvan'a 567 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını emretmişti.
Tayvan etrafındaki gerilim, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 Ağustos ayında adayı ziyaret etmesinin ardından tırmanmıştı. Adayı eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımı Washington'un Tayvan ayrılıkçılığına desteği olarak değerlendirerek ziyareti kınamış, geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
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