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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ciftlik-bank-davasi-sanigi-mehmet-aydin-hakkinda-88-bin-302-yil-hapis-cezasi-istendi-1088425735.html
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası istendi
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında savcı mütaalasını açıkladı. Aydın için 88 bin 302 yıl... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:46+0300
2024-09-25T14:10+0300
türkiye
tosuncuk
mehmet aydın
dava
çiftlik bank
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
mal varlığı
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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021'de tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere 'suç örgütü kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 88 bin 302'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, “Suç işlendiği dönemde Türkiye'de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum” dedi.Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi. Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-magdurlarin-zararini-kendi-imkanlarimla-gidermek-istiyorum-1085436535.html
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tosuncuk, mehmet aydın, dava, çiftlik bank, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı
tosuncuk, mehmet aydın, dava, çiftlik bank, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası istendi

13:46 25.09.2024 (güncellendi: 14:10 25.09.2024)
© AAÇiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında savcı mütaalasını açıkladı. Aydın için 88 bin 302 yıl hapis istendi
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021'de tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere 'suç örgütü kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 88 bin 302'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, “Suç işlendiği dönemde Türkiye'de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Çiftlik Bank, Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın: 'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'
2 Temmuz, 13:36
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