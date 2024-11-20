https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-genel-baskani-ozel-ile-mit-baskani-kalin-gorusmesinin-detaylari-ortaya-cikti-1090623590.html

CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya gelmişti. 3 saat... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

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politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

mit

milli istihbarat teşkilatı

ibrahim kalın

görüşme

sunum

fetö

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya gelmişti.CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyete bir sunum yaptığı belirtildi.Ziyarete ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide görüşmede ilişkin şu detaylar yer aldı:Güvenlik kaynakları ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mit-baskani-kalindan-chpye-ziyaret-3-saatlik-sunum-1090608699.html

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