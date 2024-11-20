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CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya gelmişti. 3 saat... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya gelmişti.CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyete bir sunum yaptığı belirtildi.Ziyarete ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide görüşmede ilişkin şu detaylar yer aldı:Güvenlik kaynakları ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mit-baskani-kalindan-chpye-ziyaret-3-saatlik-sunum-1090608699.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, mit, milli istihbarat teşkilatı, ibrahim kalın, görüşme, sunum, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), pkk, ypg/pkk, pkk/kck, deaş, suriye, irak
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CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı

20:13 20.11.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya gelmişti. 3 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin detayları ortaya çıkarken yapılan sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşıldığı ifade edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya gelmişti.
CHP Genel Başkanı Özel ile MİT Başkanı Kalın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyete bir sunum yaptığı belirtildi.
Ziyarete ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide görüşmede ilişkin şu detaylar yer aldı:

Yapılan sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşılmış, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara değinilmiştir.

Güvenlik kaynakları ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir" cümlesini kaydetti.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
POLİTİKA
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum
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