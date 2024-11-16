https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/firtina-gokceada-ve-bozcaadayi-felc-etti-feribot-seferleri-yapilamiyor-1090469969.html

Fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'yı felç etti: Feribot seferleri yapılamıyor

Fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'yı felç etti: Feribot seferleri yapılamıyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de hızı 75 km bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T11:26+0300

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türkiye

fırtına

poyraz

bozcaada

gökçeada

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferlerini olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1090464396.html

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