https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/cambridge-sozlugu-2024-yilinin-kelimesi-secti-obsesif-ve-kompulsif-davranislari-tesvik-ediyor-1090611313.html
Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti: 'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'
Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti: 'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'
Sputnik Türkiye
Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada yaygın olarak kullanılan 'manifest' kelimesini 2024 yılının kelimesi olarak seçtiğini duyurdu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T16:32+0300
2024-11-20T16:32+0300
2024-11-20T16:35+0300
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Sosyal medyada ünlülerin de etkisiyle artan popülerliğin ardından 'manifest' kelimesi Cambridge Sözlüğü'nde Yılın Kelimesi seçildi. Cambridge Sözlüğü internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu kelimenin yaklaşık 130 bin kez arandığını belirterek yine bu kelimenin muhtelif sosyal medya uygulamalarında da büyük ilgi gördüğü belirtildi.İngilizce geçmişinin 1300'lü yıllara dayandığı ve bir sıfat olarak 'kolayca fark edilen, aşikâr' anlamında kullanıldığı belirtilen sözcük Yılın Kelimesi olarak seçme kararı ise bir fiil olarak kullanılmaya başlanmasından sonra kazandı.Bu yılın kelimesi seçilen manifestin halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor" dedi.Nichols, yılın sözcüğü seçimi aşamasının, 'kullanıcı verileri, zeitgeist ve dile' dayandığını belirterek“Manifest bu yıl kazandı çünkü aramalarda önemli ölçüde arttı. Kelimenin kullanımı tüm medya mecralarında büyük ölçüde artış gösterdi. Bu bize bir kelimenin anlamlarının zaman içinde nasıl değişebileceğini gösteriyor” cümlelerini kaydetti.Manifest ne anlama geliyor?Fransızca ve Latince kökenli olan 'manifest' kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana 'açık' veya 'aşik3ar' anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak 'açık' ve 'açık hale getirmek' anlamlarında kullanmıştı.'Manifest' kelimesi günümüzde ise daha çok 'bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak' anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamının, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıttığı öne sürülüyor.'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'Bilim insanları, bilimsel olarak kanıtlanmamış bu uygulamanın tartışmalı olduğu hususunda değerlendirdi.Cambridge Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji Profesörü Sander van der Linden, bunun bilimsel bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunarak şu cümleleri kaydetti:Sander van der Linden açıklamasını, "Olumlu düşünmenin, kendini onaylamanın ve hedef belirlemenin değeri üzerine iyi araştırmalar var ancak olumlu düşünmenin gücü ile gerçekliği zihninizle hareket ettirmek arasındaki farkı anlamak çok önemlidir: İlki sağlıklı iken, ikincisi ise sözde bilimdir" cümlesi ile tamamladı.Ünlü isimler kelimeyi popülerleştirdiDünya genelinde çok sayıda ünlü isim, 'manifest' kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını manifeste bağlamıştı. Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil" ifadelerini kullanmıştı.ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini manifestine dayandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/italya-ogrencilere-vize-zulmu-yasatirken-macaristan-duyurdu-200-turk-ogrenciye-tam-devlet-bursu-1090595270.html
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cambridge sözlüğü, cambridge sözlüğü 2024 yılının kelimesi
cambridge sözlüğü, cambridge sözlüğü 2024 yılının kelimesi
Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti: 'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'
16:32 20.11.2024 (güncellendi: 16:35 20.11.2024)
Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada yaygın olarak kullanılan 'manifest' kelimesini 2024 yılının kelimesi olarak seçtiğini duyurdu.
Sosyal medyada ünlülerin de etkisiyle artan popülerliğin ardından 'manifest' kelimesi Cambridge Sözlüğü'nde Yılın Kelimesi seçildi.
Cambridge Sözlüğü internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu kelimenin yaklaşık 130 bin kez arandığını belirterek yine bu kelimenin muhtelif sosyal medya uygulamalarında da büyük ilgi gördüğü belirtildi.
İngilizce geçmişinin 1300'lü yıllara dayandığı ve bir sıfat olarak 'kolayca fark edilen, aşikâr' anlamında kullanıldığı belirtilen sözcük Yılın Kelimesi olarak seçme kararı ise bir fiil olarak kullanılmaya başlanmasından sonra kazandı.
Bu yılın kelimesi seçilen manifestin halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor" dedi.
Nichols, yılın sözcüğü seçimi aşamasının, 'kullanıcı verileri, zeitgeist ve dile' dayandığını belirterek“Manifest bu yıl kazandı çünkü aramalarda önemli ölçüde arttı. Kelimenin kullanımı tüm medya mecralarında büyük ölçüde artış gösterdi. Bu bize bir kelimenin anlamlarının zaman içinde nasıl değişebileceğini gösteriyor” cümlelerini kaydetti.
Manifest ne anlama geliyor?
Fransızca ve Latince kökenli olan 'manifest' kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana 'açık' veya 'aşik3ar' anlamında sıfat olarak kullanılıyor.
İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak 'açık' ve 'açık hale getirmek' anlamlarında kullanmıştı.
'Manifest' kelimesi günümüzde ise daha çok 'bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak' anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamının, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıttığı öne sürülüyor.
'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'
Bilim insanları, bilimsel olarak kanıtlanmamış bu uygulamanın tartışmalı olduğu hususunda değerlendirdi.
Cambridge Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji Profesörü Sander van der Linden, bunun bilimsel bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunarak şu cümleleri kaydetti:
Manifesto, psikologların ‘büyülü düşünce’ ya da belirli zihinsel ritüellerin etrafımızdaki dünyayı değiştirebileceğine dair genel yanılsama olarak adlandırdıkları şeydir. Pandemi sırasında TikTok'ta milyarlarca kez görüntülenen ve sabah üç, öğleden sonra altı ve yatmadan önce dokuz kez dileklerinizi yazmanızı gerektiren popüler 3-6-9 yöntemi de dahil olmak üzere, tezahür ettirme muazzam bir popülerlik kazandı.
Bu yöntem hiçbir belirgin faydası olmayan obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor. Ancak tanınmış ünlüler başarılarını açıkça 'tezahür ettirirken' insanları bunu denedikleri için gerçekten suçlayabilir miyiz?
Bu yöntem hiçbir belirgin faydası olmayan obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor. Ancak tanınmış ünlüler başarılarını açıkça 'tezahür ettirirken' insanları bunu denedikleri için gerçekten suçlayabilir miyiz?
Sander van der Linden açıklamasını, "Olumlu düşünmenin, kendini onaylamanın ve hedef belirlemenin değeri üzerine iyi araştırmalar var ancak olumlu düşünmenin gücü ile gerçekliği zihninizle hareket ettirmek arasındaki farkı anlamak çok önemlidir: İlki sağlıklı iken, ikincisi ise sözde bilimdir" cümlesi ile tamamladı.
Ünlü isimler kelimeyi popülerleştirdi
Dünya genelinde çok sayıda ünlü isim, 'manifest' kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.
Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını manifeste bağlamıştı.
Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini manifestine dayandırmıştı.