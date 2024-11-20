https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/cambridge-sozlugu-2024-yilinin-kelimesi-secti-obsesif-ve-kompulsif-davranislari-tesvik-ediyor-1090611313.html

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti: 'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti: 'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'

Sputnik Türkiye

Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada yaygın olarak kullanılan 'manifest' kelimesini 2024 yılının kelimesi olarak seçtiğini duyurdu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T16:32+0300

2024-11-20T16:32+0300

2024-11-20T16:35+0300

dünya

cambridge english dictionary

sözlük

manifest

dua lipa

simone biles

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/03/1050454977_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_0b310e1715068ee28ec8a8aa263c64d7.jpg

Sosyal medyada ünlülerin de etkisiyle artan popülerliğin ardından 'manifest' kelimesi Cambridge Sözlüğü'nde Yılın Kelimesi seçildi. Cambridge Sözlüğü internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu kelimenin yaklaşık 130 bin kez arandığını belirterek yine bu kelimenin muhtelif sosyal medya uygulamalarında da büyük ilgi gördüğü belirtildi.İngilizce geçmişinin 1300'lü yıllara dayandığı ve bir sıfat olarak 'kolayca fark edilen, aşikâr' anlamında kullanıldığı belirtilen sözcük Yılın Kelimesi olarak seçme kararı ise bir fiil olarak kullanılmaya başlanmasından sonra kazandı.Bu yılın kelimesi seçilen manifestin halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor" dedi.Nichols, yılın sözcüğü seçimi aşamasının, 'kullanıcı verileri, zeitgeist ve dile' dayandığını belirterek“Manifest bu yıl kazandı çünkü aramalarda önemli ölçüde arttı. Kelimenin kullanımı tüm medya mecralarında büyük ölçüde artış gösterdi. Bu bize bir kelimenin anlamlarının zaman içinde nasıl değişebileceğini gösteriyor” cümlelerini kaydetti.Manifest ne anlama geliyor?Fransızca ve Latince kökenli olan 'manifest' kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana 'açık' veya 'aşik3ar' anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak 'açık' ve 'açık hale getirmek' anlamlarında kullanmıştı.'Manifest' kelimesi günümüzde ise daha çok 'bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak' anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamının, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıttığı öne sürülüyor.'Obsesif ve kompulsif davranışları teşvik ediyor'Bilim insanları, bilimsel olarak kanıtlanmamış bu uygulamanın tartışmalı olduğu hususunda değerlendirdi.Cambridge Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji Profesörü Sander van der Linden, bunun bilimsel bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunarak şu cümleleri kaydetti:Sander van der Linden açıklamasını, "Olumlu düşünmenin, kendini onaylamanın ve hedef belirlemenin değeri üzerine iyi araştırmalar var ancak olumlu düşünmenin gücü ile gerçekliği zihninizle hareket ettirmek arasındaki farkı anlamak çok önemlidir: İlki sağlıklı iken, ikincisi ise sözde bilimdir" cümlesi ile tamamladı.Ünlü isimler kelimeyi popülerleştirdiDünya genelinde çok sayıda ünlü isim, 'manifest' kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını manifeste bağlamıştı. Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil" ifadelerini kullanmıştı.ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini manifestine dayandırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/italya-ogrencilere-vize-zulmu-yasatirken-macaristan-duyurdu-200-turk-ogrenciye-tam-devlet-bursu-1090595270.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cambridge sözlüğü, cambridge sözlüğü 2024 yılının kelimesi