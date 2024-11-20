https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bursada-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-kisinin-bacagini-isirdi-1090584315.html

Bursa'da güvenlik görevlisi tartıştığı kişinin bacağını ısırdı

Bursa'da güvenlik görevlisi tartıştığı kişinin bacağını ısırdı

Sputnik Türkiye

Bursa'daki bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T07:27+0300

2024-11-20T07:27+0300

2024-11-20T07:27+0300

türkiye

bursa

güvenlik

tartışma

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Bursa'da AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.Marmaray'ın Bostancı istasyonunda güvenlik görevlisi ile yolcu arasında kavga çıkmıştı. Görevli, yolcuyu bacağından vurduktan sonra gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html

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bursa, güvenlik, tartışma