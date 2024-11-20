https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bursada-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-kisinin-bacagini-isirdi-1090584315.html
Bursa'da güvenlik görevlisi tartıştığı kişinin bacağını ısırdı
Bursa'da güvenlik görevlisi tartıştığı kişinin bacağını ısırdı
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Bursa'daki bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T07:27+0300
2024-11-20T07:27+0300
2024-11-20T07:27+0300
türkiye
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güvenlik
tartışma
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Bursa'da AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.Marmaray'ın Bostancı istasyonunda güvenlik görevlisi ile yolcu arasında kavga çıkmıştı. Görevli, yolcuyu bacağından vurduktan sonra gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html
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bursa, güvenlik, tartışma
bursa, güvenlik, tartışma
Bursa'da güvenlik görevlisi tartıştığı kişinin bacağını ısırdı
Bursa'daki bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği kişiyi bacağından ısırdı.
Bursa'da AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Marmaray'ın Bostancı istasyonunda güvenlik görevlisi ile yolcu arasında kavga çıkmıştı. Görevli, yolcuyu bacağından vurduktan sonra gözaltına alınmıştı.