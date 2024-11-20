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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yollanan sistem ve ekipmanların bakımı için 100 milyon dolarlık siparişe onay verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yollanan sistem ve ekipmanların bakımı için 100 milyon dolarlık siparişe onay verdi
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağlanan ABD sistem ve ekipmanlarının bakımı için 100 milyon dolarlık bir siparişi... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD Ordusu tarafından tedarik edilen sistemlerin ve ilgili ekipmanın bakımı için Ukrayna hükümetine tahmini değeri 100 milyon dolar olan bir genel siparişin olası bir dış askeri satışını onaylamaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.Pentagon, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan silah sistemleri ve ekipmanlarının bakımına 'acil ihtiyaç' duyduğunu da vurgulayarak, "Bu tür bir destek, muharebe operasyonlarının etkinliğini, genel operasyonel performansı ve lojistiği doğrudan etkileyecek daha sürdürülebilir ve hızlı bir onarım döngüsü yoluyla maliyetleri düşürecektir" ifadelerinde bulundu.Daha önce ABD, Kiev'e transfer edilen silahların bakımı için Pentagon bünyesindeki taşeronların Ukrayna'da görev almasını teşvik etmişti. CNN'in bir haberine göre, Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'da görev yapmalarına izin verilen yükleniciler, Patriot hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçaklarının tamir ve bakımını üstlenecekti.Haziran ayında CNN'in aktardığına göre, Beyaz Saray, ABD savunma sanayi şirketlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik fiili yasağın kaldırılması için çalışıyordu. Yetkililere göre, Beyaz Saray henüz Başkan'dan onay almış değildi.Öte yandan, Foreign Policy dergisinin haberinde, Ukraynalı şirketlerin, ABD ihracat yasaları çerçevesinde ABD M777 obüslerinin namlularını tamir etme yetkisine sahip olmadığı bildirilmişti. Bunun yanı sıra, Amerikan diplomatik personelinin Beyaz Saray izni olmadan hareket etmesine getirilen kısıtlamalar sözleşmeli firmaları da kapsadığı için, uzmanlar Amerikan ekipmanlarının bakımına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya gidemiyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/washingtonun-ukraynaya-sagladigi-destek-bu-durum-stoklarimizi-tuketiyor-baska-turlu-ifade-etmek-1090582007.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yollanan sistem ve ekipmanların bakımı için 100 milyon dolarlık siparişe onay verdi

03:02 20.11.2024
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağlanan ABD sistem ve ekipmanlarının bakımı için 100 milyon dolarlık bir siparişi onayladığını açıkladı.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD Ordusu tarafından tedarik edilen sistemlerin ve ilgili ekipmanın bakımı için Ukrayna hükümetine tahmini değeri 100 milyon dolar olan bir genel siparişin olası bir dış askeri satışını onaylamaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.
Pentagon, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan silah sistemleri ve ekipmanlarının bakımına 'acil ihtiyaç' duyduğunu da vurgulayarak, "Bu tür bir destek, muharebe operasyonlarının etkinliğini, genel operasyonel performansı ve lojistiği doğrudan etkileyecek daha sürdürülebilir ve hızlı bir onarım döngüsü yoluyla maliyetleri düşürecektir" ifadelerinde bulundu.
Daha önce ABD, Kiev'e transfer edilen silahların bakımı için Pentagon bünyesindeki taşeronların Ukrayna'da görev almasını teşvik etmişti. CNN'in bir haberine göre, Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'da görev yapmalarına izin verilen yükleniciler, Patriot hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçaklarının tamir ve bakımını üstlenecekti.
Haziran ayında CNN'in aktardığına göre, Beyaz Saray, ABD savunma sanayi şirketlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik fiili yasağın kaldırılması için çalışıyordu. Yetkililere göre, Beyaz Saray henüz Başkan'dan onay almış değildi.
Öte yandan, Foreign Policy dergisinin haberinde, Ukraynalı şirketlerin, ABD ihracat yasaları çerçevesinde ABD M777 obüslerinin namlularını tamir etme yetkisine sahip olmadığı bildirilmişti. Bunun yanı sıra, Amerikan diplomatik personelinin Beyaz Saray izni olmadan hareket etmesine getirilen kısıtlamalar sözleşmeli firmaları da kapsadığı için, uzmanlar Amerikan ekipmanlarının bakımına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya gidemiyordu.
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