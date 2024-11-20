https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bin-800-yil-sonra-yeniden-akmaya-baslayan-cesme-acaba-su-aksa-nasil-olacak-dedik-1090582606.html
Bin 800 yıl sonra yeniden akmaya başlayan çeşme: 'Acaba su aksa nasıl olacak dedik'
Bin 800 yıl sonra yeniden akmaya başlayan çeşme: 'Acaba su aksa nasıl olacak dedik'
Sputnik Türkiye
Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde, bin 800 yıl sonra yeniden su akmaya başlayan Kestros Çeşmesi, Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait önemli bir yapı olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T04:10+0300
2024-11-20T04:10+0300
2024-11-20T04:10+0300
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 2. yüzyılda yaptırıldığı düşünülen Kestros Çeşmesi, yaklaşık 1800 yıl sonra yeniden su ile buluştu. 2022 yılında gerçekleştirilen denemelerle, çeşmenin günümüzdeki durumu gözlemlendi ve suyun akışının güvenli olduğu belirlendi. 'Acaba su aksa nasıl olacak?'Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, "Acaba su aksa nasıl olacak ve kaçaklar nerelerde gerçekleşiyor bağlamında bir çalışma gerçekleştirdik, bu çalışma sonucunda da yapıda suyun akmasının herhangi bir problem doğurmayacağını ve projenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu anladık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında, Kestros Çeşmesi'nde su akışı tekrar sağlandı.'Başka bir Roma kentinde örneğiyle henüz karşılaşmadık'Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin antik kentteki diğer yapılarla kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu çeşmenin yapısından bahsederek şu sözlerle aktardı:Sagalassos ve Kibyra Antik Kentleri'nde de benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin yeniden suya kavuşmasının ardından turist sayısında belirgin bir artış olacağını vurgulayarak "Kestros Çeşmesi’nin yeniden canlanması, Perge’nin turizm potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır" dedi.Çeşmenin tarihi hakkında bilgi veren Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin inşasının Roma İmparatoru Hadrianus hayattayken başladığını, ancak Hadrianus’un ölümünden sonra tanrılaştırılmasını simgeleyen heykellerin de bulunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sular-50-metre-cekildi-yagis-azligi-nedeniyle-ula-goletinde-ciddi-kuraklik-1090578538.html
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Bin 800 yıl sonra yeniden akmaya başlayan çeşme: 'Acaba su aksa nasıl olacak dedik'
Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde, bin 800 yıl sonra yeniden su akmaya başlayan Kestros Çeşmesi, Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait önemli bir yapı olarak restore edilmesiyle yeniden suyuna kavuşmuş oldu.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 2. yüzyılda yaptırıldığı düşünülen Kestros Çeşmesi, yaklaşık 1800 yıl sonra yeniden su ile buluştu. 2022 yılında gerçekleştirilen denemelerle, çeşmenin günümüzdeki durumu gözlemlendi ve suyun akışının güvenli olduğu belirlendi.
'Acaba su aksa nasıl olacak?'
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, "Acaba su aksa nasıl olacak ve kaçaklar nerelerde gerçekleşiyor bağlamında bir çalışma gerçekleştirdik, bu çalışma sonucunda da yapıda suyun akmasının herhangi bir problem doğurmayacağını ve projenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu anladık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında, Kestros Çeşmesi'nde su akışı tekrar sağlandı.
'Başka bir Roma kentinde örneğiyle henüz karşılaşmadık'
Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin antik kentteki diğer yapılarla kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu çeşmenin yapısından bahsederek şu sözlerle aktardı:
"Kestros, Perge için en ünik yapılardan biri, antik kentte daha farklı çeşme yapılarının olduğunu biliyoruz ancak bu yapıda karşımıza çıkan en önemli özellik; suyun bir havuza akması ve ardından o havuzla bağlantılı bir kanal boyunca kentin kuzey-güney doğrultu caddelerinin tamamını katetmesi, hatta yapılan kazı çalışmalar sonucunda kentin dışında da devam ettiğini gördük. Böylesine özel lüks görünümlü, havuz şeklindeki kanalın Roma imparatorluk döneminde başka bir Roma kentinde örneğiyle henüz karşılaşmadık. Bu bağlamda aslında yapı oldukça lüks ve özel bir statüye sahip.”
Sagalassos ve Kibyra Antik Kentleri'nde de benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin yeniden suya kavuşmasının ardından turist sayısında belirgin bir artış olacağını vurgulayarak "Kestros Çeşmesi’nin yeniden canlanması, Perge’nin turizm potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır" dedi.
Çeşmenin tarihi hakkında bilgi veren Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin inşasının Roma İmparatoru Hadrianus hayattayken başladığını, ancak Hadrianus’un ölümünden sonra tanrılaştırılmasını simgeleyen heykellerin de bulunduğunu belirtti.