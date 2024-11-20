https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bin-800-yil-sonra-yeniden-akmaya-baslayan-cesme-acaba-su-aksa-nasil-olacak-dedik-1090582606.html

Bin 800 yıl sonra yeniden akmaya başlayan çeşme: 'Acaba su aksa nasıl olacak dedik'

Bin 800 yıl sonra yeniden akmaya başlayan çeşme: 'Acaba su aksa nasıl olacak dedik'

Sputnik Türkiye

Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde, bin 800 yıl sonra yeniden su akmaya başlayan Kestros Çeşmesi, Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait önemli bir yapı olarak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T04:10+0300

2024-11-20T04:10+0300

2024-11-20T04:10+0300

yaşam

çeşme

antik kent

perge antik kenti

su

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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 2. yüzyılda yaptırıldığı düşünülen Kestros Çeşmesi, yaklaşık 1800 yıl sonra yeniden su ile buluştu. 2022 yılında gerçekleştirilen denemelerle, çeşmenin günümüzdeki durumu gözlemlendi ve suyun akışının güvenli olduğu belirlendi. 'Acaba su aksa nasıl olacak?'Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, "Acaba su aksa nasıl olacak ve kaçaklar nerelerde gerçekleşiyor bağlamında bir çalışma gerçekleştirdik, bu çalışma sonucunda da yapıda suyun akmasının herhangi bir problem doğurmayacağını ve projenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu anladık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında, Kestros Çeşmesi'nde su akışı tekrar sağlandı.'Başka bir Roma kentinde örneğiyle henüz karşılaşmadık'Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin antik kentteki diğer yapılarla kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu çeşmenin yapısından bahsederek şu sözlerle aktardı:Sagalassos ve Kibyra Antik Kentleri'nde de benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin yeniden suya kavuşmasının ardından turist sayısında belirgin bir artış olacağını vurgulayarak "Kestros Çeşmesi’nin yeniden canlanması, Perge’nin turizm potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır" dedi.Çeşmenin tarihi hakkında bilgi veren Dönmez, Kestros Çeşmesi'nin inşasının Roma İmparatoru Hadrianus hayattayken başladığını, ancak Hadrianus’un ölümünden sonra tanrılaştırılmasını simgeleyen heykellerin de bulunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sular-50-metre-cekildi-yagis-azligi-nedeniyle-ula-goletinde-ciddi-kuraklik-1090578538.html

çeşme

perge antik kenti

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