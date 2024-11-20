https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/belediye-cagri-yapti-ankaranin-310-gunluk-suyu-kaldi-1090608254.html
Belediye çağrı yaptı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı
Belediye çağrı yaptı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T15:31+0300
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2024-11-20T15:31+0300
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Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı.Belediyeden çağrıAnkara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/istanbulda-susuzluk-tehlikesi-kapida-barajlar-alarm-veriyor-1090184291.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, su
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, su
Belediye çağrı yaptı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.
Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.
Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmur, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi. 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim."
Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.