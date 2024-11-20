https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/belediye-cagri-yapti-ankaranin-310-gunluk-suyu-kaldi-1090608254.html

Belediye çağrı yaptı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı

Belediye çağrı yaptı: Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T15:31+0300

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türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

su

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Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı.Belediyeden çağrıAnkara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/istanbulda-susuzluk-tehlikesi-kapida-barajlar-alarm-veriyor-1090184291.html

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