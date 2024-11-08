https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/istanbulda-susuzluk-tehlikesi-kapida-barajlar-alarm-veriyor-1090184291.html

İstanbul'da 'susuzluk' tehlikesi kapıda: Barajlar alarm veriyor

İstanbul'da 'susuzluk' tehlikesi kapıda: Barajlar alarm veriyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 15 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına düştü. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:27+0300

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Türkiye mevsimsel yağışların yetersiz kalması susuzluk tehlikesini de beraberinde getiriyor. Megakent İstanbul'da yeterli yağış almaması nedeniyle susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar 'alarm' veriyor. Doluluk oranı yüzde 30'un altındaYüzde 30'un altına düştüİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım'da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92'ye geriledi.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,88, Terkos'ta yüzde 39,58, Sazlıdere'de yüzde 41,29, Alibey'de yüzde 6, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,96, Darlık'ta yüzde 31,91, Elmalı'da yüzde 51,61, Pabuçdere'de yüzde 7,73 ve Kazandere'de yüzde 8,64 olarak ölçüldü.Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.Geçen seneye göre doluluk arttıGeçen yıl 8 Kasım'da yüzde 3,86'sı dolu olan Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi bugün yüzde 31,95 olarak ölçülürken Darlık Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 27,47'den yüzde 31,91'e yükseldi.Elmalı Barajı'nda geçen sene 8 Kasım'da yüzde 16,9 olan doluluk, bu senenin aynı gününde yüzde 51,61 olarak kaydedilirken, aynı tarihlere göre su seviyeleri Istrancalar'da yüzde 19,08'den yüzde 31,88'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 7,02'den yüzde 8,64'e, Ömerli Barajı'nda yüzde 26,38'den yüzde 35,96'ya, Pabuçdere'de yüzde 3,42'den yüzde 7,73'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 41,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten yüzde 39,58'e çıktı.Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 16,11 olan doluluk bugün yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-alarm-veriyor-iski-yeni-verileri-paylasti-1090121876.html

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