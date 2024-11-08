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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/istanbulda-susuzluk-tehlikesi-kapida-barajlar-alarm-veriyor-1090184291.html
İstanbul'da 'susuzluk' tehlikesi kapıda: Barajlar alarm veriyor
İstanbul'da 'susuzluk' tehlikesi kapıda: Barajlar alarm veriyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 15 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına düştü. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:27+0300
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Türkiye mevsimsel yağışların yetersiz kalması susuzluk tehlikesini de beraberinde getiriyor. Megakent İstanbul'da yeterli yağış almaması nedeniyle susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar 'alarm' veriyor. Doluluk oranı yüzde 30'un altındaYüzde 30'un altına düştüİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım'da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92'ye geriledi.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,88, Terkos'ta yüzde 39,58, Sazlıdere'de yüzde 41,29, Alibey'de yüzde 6, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,96, Darlık'ta yüzde 31,91, Elmalı'da yüzde 51,61, Pabuçdere'de yüzde 7,73 ve Kazandere'de yüzde 8,64 olarak ölçüldü.Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.Geçen seneye göre doluluk arttıGeçen yıl 8 Kasım'da yüzde 3,86'sı dolu olan Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi bugün yüzde 31,95 olarak ölçülürken Darlık Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 27,47'den yüzde 31,91'e yükseldi.Elmalı Barajı'nda geçen sene 8 Kasım'da yüzde 16,9 olan doluluk, bu senenin aynı gününde yüzde 51,61 olarak kaydedilirken, aynı tarihlere göre su seviyeleri Istrancalar'da yüzde 19,08'den yüzde 31,88'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 7,02'den yüzde 8,64'e, Ömerli Barajı'nda yüzde 26,38'den yüzde 35,96'ya, Pabuçdere'de yüzde 3,42'den yüzde 7,73'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 41,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten yüzde 39,58'e çıktı.Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 16,11 olan doluluk bugün yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-alarm-veriyor-iski-yeni-verileri-paylasti-1090121876.html
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iski, istanbul, baraj, baraj doluluk
iski, istanbul, baraj, baraj doluluk

İstanbul'da 'susuzluk' tehlikesi kapıda: Barajlar alarm veriyor

13:27 08.11.2024
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 15 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına düştü.
Türkiye mevsimsel yağışların yetersiz kalması susuzluk tehlikesini de beraberinde getiriyor. Megakent İstanbul'da yeterli yağış almaması nedeniyle susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar 'alarm' veriyor. Doluluk oranı yüzde 30'un altında

Yüzde 30'un altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım'da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92'ye geriledi.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,88, Terkos'ta yüzde 39,58, Sazlıdere'de yüzde 41,29, Alibey'de yüzde 6, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,96, Darlık'ta yüzde 31,91, Elmalı'da yüzde 51,61, Pabuçdere'de yüzde 7,73 ve Kazandere'de yüzde 8,64 olarak ölçüldü.
Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 8 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 36,91, 2017'de yüzde 56,3, 2018'de yüzde 48,55, 2019'da yüzde 40,62, 2020'de yüzde 28,88, 2021'de yüzde 44,15, 2022'de yüzde 38,63, 2023'te yüzde 16,83 iken bugünkü oran yüzde 29,92 ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk en son 29 Ağustos 2023'te 29,78 olarak ölçülürken, yaklaşık 15 ay sonra barajların doluluğu yüzde 30'ların altına indi.

Geçen seneye göre doluluk arttı

Geçen yıl 8 Kasım'da yüzde 3,86'sı dolu olan Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi bugün yüzde 31,95 olarak ölçülürken Darlık Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 27,47'den yüzde 31,91'e yükseldi.
Elmalı Barajı'nda geçen sene 8 Kasım'da yüzde 16,9 olan doluluk, bu senenin aynı gününde yüzde 51,61 olarak kaydedilirken, aynı tarihlere göre su seviyeleri Istrancalar'da yüzde 19,08'den yüzde 31,88'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 7,02'den yüzde 8,64'e, Ömerli Barajı'nda yüzde 26,38'den yüzde 35,96'ya, Pabuçdere'de yüzde 3,42'den yüzde 7,73'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 41,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten yüzde 39,58'e çıktı.
Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 16,11 olan doluluk bugün yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm veriyor: İSKİ yeni verileri paylaştı
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