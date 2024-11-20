https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bakan-bayraktar-acikladi-elektrigin-ardindan-dogalgaz-faturalarina-da-duzenleme-geliyor-1090584938.html

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektriğin ardından doğalgaz faturalarına da düzenleme geliyor

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektriğin ardından doğalgaz faturalarına da düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Elektrik faturalarında yeni tarife dönem başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T08:02+0300

2024-11-20T08:02+0300

2024-11-20T08:02+0300

ekonomi

doğalgaz

elektrik

fatura

alparslan bayraktar

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Yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Elektrik faturalarında yeni dönemle ilgili bilgi veren Bayraktar, “Yeni dönemde diyoruz ki yüksek tüketimi olan, ne kadar yüksek tüketim? Türkiye’de hane başı ortalama tüketim 200 kilovatsaat. 300 kilovatsaat. (Problem yok, sizi desteklemeye devam ediyoruz.) Ayda tüketimi 400 kilovatsaat olanı desteklemeye devam ediyoruz. 417 kilovatsaat yani 2 katından daha fazla tüketimi olan 40 milyon abonenin yüzde 3’ü, yüzde 97’nin hayatında bir şey değişmiyor, bu yüzde 3’e diyoruz ki (Elektriğin gerçek maliyeti neyse siz lütfen bunu ödeyiniz)” diye konuştu.'Sosyal adalete uygun değil'Hürriyet'in haberine göre, uygulamada cami, cemevi, ibadethaneler, şehit, gazi aileleri gibi istisnaların tanımlandığını kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: “Yine istisnalar olabilir, öngöremediğimiz şeyler olabilir. 1 sayaçtan geçip birçok ailenin oturduğu ama aslında ailenin her birinin belki 150 kilovatsaat tüketimi olan durumlar olabilir. Bunlara da en kısa sürede müdahale edip bunları da düzeltiriz ama doğru olan yani makam şoförü aynı desteği alıyor yüzde olarak, makamda oturan kişi de çok daha yüksek tüketimle aynı oranda destek alıyor. 5 bin lira elektrik faturası ödemesi lazım, ona biz 2 bin 500 lira 3 bin lira veriyoruz. Daha dar gelirli, düşük tüketimi olan kişi 500 liralık elektrik faturasında 300 lira destek alıyor; birisine 300 lira birisine 3 bin lira. Bu, sosyal adalete de uygun değil.”Doğalgaz faturalarına da düzenlemeBenzer modelin doğalgaz için de planlandığını anlatan Bayraktar, “Burada mutlaka bölgesel farkları dikkate alacağız yani Antalya’daki ortalama tüketimle Erzurum’daki ortalama tüketim aynı değil. Dolayısıyla, ortalama tüketimler üzerinden bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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doğalgaz, elektrik, fatura, alparslan bayraktar