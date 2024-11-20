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'Aydın Doğan gazetenin isim hakkını sattı': Radikal Gazetesi geri mi dönüyor? Kim destekliyor?
'Aydın Doğan gazetenin isim hakkını sattı': Radikal Gazetesi geri mi dönüyor? Kim destekliyor?
Sputnik Türkiye
2016'da internet yayını sona eren Radikal gazetesinin yayın hayatına geri döndüğü açıklandı. Aydın Doğan'da bulunan isim hakkının ise danışmanlarıyla görüşerek... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T00:15+0300
2024-11-20T00:28+0300
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Gazete Pencere'nin haberine göre, 1999'da yayın hayatına başlayan Radikal Gazetesi, yayın hayatına geri dönüyor.Tarih verildiHabere göre, Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, 2014'te basılı, 2016'da internet yayınına son veren gazetenin yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı. Demirağ, Radikal gazetesi ve televizyonunun yakın zamanda yayın hayatına başlayacağını söyleyerek, tarih olarak 15 Ocak 2025'i işaret etti.Yakın zamanda yayın hayatına tekrar başlanacağı açıklanan gazetenin İstanbul ve İzmir ofislerinin hazır ve Ankara ofisinin de bu hafta başlayacağı ifade edildi.Radikal gazetesini kim aldı?Yavuz Selim Demirağ tarafından yapıldığı aktarılan açıklamalara göre, tekrardan yayına başlayacak gazetenin hem gazetesi hem de televizyonunda genel yayın yönetmeni olarak Demirağ'ın görev alması planlanıyor.Demirağ, Doğan grubunun Demirören grubuna satılmadan önce kapandığını hatırlatarak, “Radikal’in isim hakkı Aydın Doğan Bey’deydi. Kendisinin danışmanlarıyla görüşülüp isim hakkı alındı. Aydın Bey’in de Radikal gazetesinin yeniden okuyucuyla buluşmasından memnun olacağını bize ilettiler” ifadelerinde bulundu.Ayrıca Demirağ, gazeteyi kimin finanse edeceğinin açıklanmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi.Yayın çizgisi nasıl olacak?Radikal gazetesinin yeni yayın çizgisi hakkında verdiği söylenen bilgilerde Demirağ, “Hiçbir partiye, siyasete yandaş olmayacağız. Kimseye kuru kuruya muhalif olmayacağız. Tabi ki AKP hükümetine karşı sert muhalefetimiz olacak ama düşmanlık gibi değil iyi yaptıklarını da yazacağız. Objektif ve bağımsız olacağız. Partilerin iç meselelerinde de kesinlikle taraf olmayacağız" şeklinde konuştu.Kadroda kimler var?Habere göre kadrolar hakkındaki açıklamasında ise Demirağ, resmi imzaların beklendiğini ifade ederek, “Görüşmelerimiz sürüyor. ‘Birlikte çalışırız’ dediğimiz arkadaşlarımız var ancak imzalar atılana kadar isimleri açıklamak doğru olmaz” dedi.Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş destekliyor iddiasıVeyansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, katıldığı bir canlı yayında Radikal'in dönüşünü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği iddialarının kulislerde konuşulduğunu, bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da destekleyebileceği iddialarının varolduğunu ifade etti.Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'tan henüz bir açıklama yapılmadı.Gazeteci Yavuz Selim Demirağ yalanladıGazete Pencere'nin Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a dayandırdığı bilgilere Demirağ'dan yalanlama geldi.Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demirağ, Haberin 'izinsiz' yapıldığını ifade ederek, “Böyle bir çalışma var, ancak açıklama yapamam” dediğini söyledi. Demirağ, konuya dair yapılan çarpıtmaların kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Yeni yapılanma çalışmaları kapsamında tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.Yavuz Selim Demirağ kimdir?15 Ocak 1958 doğumlu Yavuz Selim Demirağ, 1978 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirmesinin hemen ardından Kara Harp Okulu'na girdi. 1985 yılında Kara Harp Okulu'ndan çeşitli nedenlerle atıldığı bilinen Demirağ, gazeteci olmaya karar vererek günümüzde Yeniçağ gazetesi yazarı olarak mesleğine devam ediyor.
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radikal gazetesi, radikal gazetesini kim aldı, radikal gazetesi yazarları, radikal gazetesi ne zaman kapandı, radikal gazetesi genel yayın yönetmedi, aydın doğan, doğan grubu, demirören grubu, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, radikal gazetesi kimin, yavuz selim demirağ, yavuz selim demirağ kimdir,

'Aydın Doğan gazetenin isim hakkını sattı': Radikal Gazetesi geri mi dönüyor? Kim destekliyor?

00:15 20.11.2024 (güncellendi: 00:28 20.11.2024)
© Fotoğraf : TwitterRadikal gazetesi
Radikal gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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2016'da internet yayını sona eren Radikal gazetesinin yayın hayatına geri döndüğü açıklandı. Aydın Doğan'da bulunan isim hakkının ise danışmanlarıyla görüşerek alındığı ifade edildi. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tarafından açıklandığı söylenen bilgiler ise Demirağ tarafından "Haber iznim olmadan yapılmıştır" şeklinde yalanlandı.
Gazete Pencere'nin haberine göre, 1999'da yayın hayatına başlayan Radikal Gazetesi, yayın hayatına geri dönüyor.

Tarih verildi

Habere göre, Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, 2014'te basılı, 2016'da internet yayınına son veren gazetenin yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı. Demirağ, Radikal gazetesi ve televizyonunun yakın zamanda yayın hayatına başlayacağını söyleyerek, tarih olarak 15 Ocak 2025'i işaret etti.
Yakın zamanda yayın hayatına tekrar başlanacağı açıklanan gazetenin İstanbul ve İzmir ofislerinin hazır ve Ankara ofisinin de bu hafta başlayacağı ifade edildi.

Radikal gazetesini kim aldı?

Yavuz Selim Demirağ tarafından yapıldığı aktarılan açıklamalara göre, tekrardan yayına başlayacak gazetenin hem gazetesi hem de televizyonunda genel yayın yönetmeni olarak Demirağ'ın görev alması planlanıyor.
Demirağ, Doğan grubunun Demirören grubuna satılmadan önce kapandığını hatırlatarak, “Radikal’in isim hakkı Aydın Doğan Bey’deydi. Kendisinin danışmanlarıyla görüşülüp isim hakkı alındı. Aydın Bey’in de Radikal gazetesinin yeniden okuyucuyla buluşmasından memnun olacağını bize ilettiler” ifadelerinde bulundu.
Ayrıca Demirağ, gazeteyi kimin finanse edeceğinin açıklanmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi.

Yayın çizgisi nasıl olacak?

Radikal gazetesinin yeni yayın çizgisi hakkında verdiği söylenen bilgilerde Demirağ, “Hiçbir partiye, siyasete yandaş olmayacağız. Kimseye kuru kuruya muhalif olmayacağız. Tabi ki AKP hükümetine karşı sert muhalefetimiz olacak ama düşmanlık gibi değil iyi yaptıklarını da yazacağız. Objektif ve bağımsız olacağız. Partilerin iç meselelerinde de kesinlikle taraf olmayacağız" şeklinde konuştu.

Kadroda kimler var?

Habere göre kadrolar hakkındaki açıklamasında ise Demirağ, resmi imzaların beklendiğini ifade ederek, “Görüşmelerimiz sürüyor. ‘Birlikte çalışırız’ dediğimiz arkadaşlarımız var ancak imzalar atılana kadar isimleri açıklamak doğru olmaz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş destekliyor iddiası

Veyansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, katıldığı bir canlı yayında Radikal'in dönüşünü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği iddialarının kulislerde konuşulduğunu, bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da destekleyebileceği iddialarının varolduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ yalanladı

Gazete Pencere'nin Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a dayandırdığı bilgilere Demirağ'dan yalanlama geldi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demirağ, Haberin 'izinsiz' yapıldığını ifade ederek, “Böyle bir çalışma var, ancak açıklama yapamam” dediğini söyledi.
Demirağ, konuya dair yapılan çarpıtmaların kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Yeni yapılanma çalışmaları kapsamında tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

Yavuz Selim Demirağ kimdir?

15 Ocak 1958 doğumlu Yavuz Selim Demirağ, 1978 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirmesinin hemen ardından Kara Harp Okulu'na girdi. 1985 yılında Kara Harp Okulu'ndan çeşitli nedenlerle atıldığı bilinen Demirağ, gazeteci olmaya karar vererek günümüzde Yeniçağ gazetesi yazarı olarak mesleğine devam ediyor.
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