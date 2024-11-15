https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/halk-tv-flash-tvyi-satin-aliyor-1090459838.html

Halk TV, Flash TV’yi satın alıyor

Halk TV, Flash TV’yi satın alıyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Halk Tv'nin Flash Haber Tv kanalını bünyesine katacağı iddiasını paylaştı. Türkiye'nin ikinci özel televizyonu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T21:07+0300

2024-11-15T21:07+0300

2024-11-15T21:07+0300

türkiye

halk tv

flash tv

televizyon

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Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olarak kurulan Flash Tv'nin Halk Tv kanalı tarafından satın alınacağı iddia edildi.1992 yılında yayın hayatına başlayan ancak ekonomik nedenlerle kapanan Flash Tv adını Flash Haber Tv olarak değiştirmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Flash Haber Tv'nin Halk Tv bünyesine katılacağını açıkladı. Sosyal medya paylaşımında Gazeteci Barış Yarkadaş ''Medya Dünyasında Flaş Gelişme... HALK TV Türkiye'nin en eski televizyon kanallarından olan FLASH HABER TV'yi de bünyesine katıyor. HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor'' açıklamasında bulundu.

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halk tv, flash tv, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), satın alma, medya, ana akım medya, medya patronu