https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/alman-basini-kievin-turkakim-operasyonunu-yazdi-eski-genelkurmay-baskani-zalujniy-basaramadi-1090612312.html

Alman basını Kiev'in 'TürkAkım' operasyonunu yazdı: 'Eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy başaramadı'

Alman basını Kiev'in 'TürkAkım' operasyonunu yazdı: 'Eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy başaramadı'

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından gözünü TürkAkım'a diktiği ancak bu planın akamete uğratıldığı belirtildi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T17:11+0300

2024-11-20T17:11+0300

2024-11-20T17:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

almanya

türkakım

doğalgaz boru hattı

kuzey akım

kuzey akım-1

kuzey akım-2

sabotaj

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Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın sadece Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını değil, aynı zamanda TürkAkım'ı da patlatmayı önerdiğini ancak operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.Spiegel, adını açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Zalujnıy'ın Kuzey Akım boru hatlarının yanı sıra Rusya'dan çıkıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşıyan TürkAkım boru hattını da patlatmak istediğini aktardı.Spiegel'in haberinde, Zalujnıy'ın Kuzey Akım'lara yönelik 'Diametr' operasyonundan çok memnun kaldığı ve bu operasyonu TürkAkım'ın Karadeniz'den geçen kısmında düzenlenecek sabotajla genişletmeyi planladığı belirtildi.Haberde, "Komutanlar coşkuluydu ancak görünene göre Zalujnıy onlara kıyasla çok daha geniş kapsamlı düşünüyordu. O anda eş zamanlı iki operasyon planladılar. Ancak TürkAkım'a yönelik saldırı akamete uğradı. Bunun sonucunda tüm dikkatler Kuzey Akım'a odaklanacaktı" ifadelerine yer verildi.Zalujnıy'ın bu planları Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bildirmeme fikrini de kabul ettiği belirtilen haberde, komutanların Zelenskiy ve çevresine güvenmediğinin altı çizildi.26 Eylül 2022'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/israil-ordusu-suriyenin-palmira-kentine-saldiri-duzenledi-samin-muttefikleri-vuruldu-1090607949.html

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ukrayna, rusya, almanya, türkakım, doğalgaz boru hattı, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, saldırı, bombalı saldırı, karadeniz, türkiye, avrupa