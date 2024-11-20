https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/aladaglarda-kaybolan-dagci-iki-kiz-kardesten-bes-gundur-haber-alinamiyor-zirve-tirmanisi-1090602916.html
Aladağlar'da kaybolan dağcı iki kız kardeşten beş gündür haber alınamıyor: Zirve tırmanışı yapıyorlardı
Aladağlar'da kaybolan dağcı iki kız kardeşten beş gündür haber alınamıyor: Zirve tırmanışı yapıyorlardı
Sputnik Türkiye
Niğde Aladağlar'da 16 Kasım'da zirve tırmanışına geçen Belarus uyruklu iki kız kardeşi arama çalışmaları yeniden başladı. Bölgede keşif uçağı arama... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T14:03+0300
2024-11-20T14:03+0300
2024-11-20T14:03+0300
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Türk ve yabancı dağcıların gözde tırmanış yerlerinden biri olan Aladağlar'a gelen ve zirve tırmanışına geçen Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşi arama çalışmaları sabah itibarıyla yeniden başladı. Zirve tırmanışına geçmişlerdi Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.16 Kasım'dan beri kayıplar16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/belaruslu-dagci-iki-kiz-kardes-aladaglarda-kayboldu-bolgede-arama-calismalari-baslatildi-1090568745.html
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Aladağlar'da kaybolan dağcı iki kız kardeşten beş gündür haber alınamıyor: Zirve tırmanışı yapıyorlardı
Niğde Aladağlar'da 16 Kasım'da zirve tırmanışına geçen Belarus uyruklu iki kız kardeşi arama çalışmaları yeniden başladı. Bölgede keşif uçağı arama çalışmalarına katıldı.
Türk ve yabancı dağcıların gözde tırmanış yerlerinden biri olan Aladağlar'a gelen ve zirve tırmanışına geçen Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşi arama çalışmaları sabah itibarıyla yeniden başladı.
Zirve tırmanışına geçmişlerdi
Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.
16 Kasım'dan beri kayıplar
16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.