https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-kongresindeki-tuvalet-tartismasina-katilan-meclis-baskani-johnson-erkek-erkektir-ve-kadin-1090602277.html

ABD Kongresi'ndeki tuvalet tartışmasına katılan Meclis Başkanı Johnson: Erkek erkektir ve kadın kadındır

ABD Kongresi'ndeki tuvalet tartışmasına katılan Meclis Başkanı Johnson: Erkek erkektir ve kadın kadındır

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi'ne ilk kez trans birey bir milletvekilinin seçilmesi sonrasında harekete geçen Cumhuriyetçi üye Nancy Mace, transseksüel kadınların... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T15:50+0300

2024-11-20T15:50+0300

2024-11-20T15:53+0300

dünya

trans birey

trans kadın

nancy mace

elon musk

cinsiyet

cinsiyet değiştirme

cinsiyet değişikliği

kadınlar tuvaleti

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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nancy Mace, ABD Temsilciler Meclisi'ne ilk kez trans kadın bir temsilcinin seçilmesi sonrasında transseksüel kadınların, ABD Kongre Binası'ndaki kadınlar tuvaleti kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise konuyla ilgili "Bu konudaki köklü sicilimi bilmeyenler için, açıkça söyleyeyim. Erkek erkektir, kadın kadındır ve bir erkek kadın olamaz. Bununla birlikte, ben de inanıyorum ki - Kutsal Kitap'ın öğrettiği şey bu, az önce söylediğim şey - ama aynı zamanda herkese onurlu bir şekilde davranmamız gerektiğine de inanıyorum ve dolayısıyla tüm bunları aynı anda yapabilir ve bunlara inanabiliriz. Bunu herkes için açıklığa kavuşturmak istedim çünkü çok fazla soru var ama ben bu noktada duruyorum. Hayatım boyunca orada durdum ve bunlar gerçekler" dedi. Trans birey çocuk sahibi Musk'tan şiddetli eleştirilerTrump'a aktif destek veren ve ABD yönetiminde bir koltuk kapan milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçilerin karşı olduğu iki büyük politikanın önde gelen destekçilerinden. Musk, yasadışı göçmenliğin yanı sıra transseksüel kadınların haklarının, kadınların kullanım alanlarına genişlemesine açıktan karşı çıkıyor. Oğullarından birinin transseksüel bir kadın olması konusunda şiddetli eleştiriler yapan Musk, oğlunun cinsiyet değişim ameliyatına izin vermezse intihar edeceğinin söylendiğini ve bir 'oğul kaybettiğini' açıklamıştı.ABD Temsilciler Meclisi'ne giren ilk trans birey Sarah McBrideDemokrat partiden yeni dönemde ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Sarah McBride, meclise giren ilk transseksüel kadın oldu. İki dönem eyalet senatörü olarak görev yapan Demokrat McBride, resmi olmayan sonuçlara göre Delaware'in tek Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı.'Kadınlar tuvaletleri biyolojik kadınlar içindir'Ancak McBride'ın meclise girişiyle hemen harekete geçen Cumhuriyetçi Parti'den Güney Carolina temsilcisi Nancy Mace, ABD Kongre binasındaki kadınlar tuvaletinin transseksüel kadınlar tarafından kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. Mace, Kongre'deki bir kadınlar tuvaletinin kapısına Biyolojik kelimesini yapıştırırken görüldüğü videosuyla birlikte yaptığı açıklamada "Bunun için bir tabelaya ihtiyacımız olacağını hiç düşünmezdim ama kadınlar tuvaletleri BİYOLOJİK kadınlar içindir. Erkekler için değil" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/musktan-okullarda-cinsiyet-degistirme-yasasina-tepki-olarak-onemli-karar-bardak-artik-tasti-1085932131.html

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