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ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve NATO Rusya için tehdit oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve NATO Rusya için tehdit oluşturmuyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD ve NATO'nun Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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matthew miller
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Rusya'nın nükleer doktrininde yapılan değişiklikleri düzenlediği günlük basın brifinginde değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD ve NATO'nun Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.Miller, “Ne ABD ne de NATO Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor” dedi.Sözcü, Washington'un nükleer kuvvetlerinin hazırlık durumunda değişiklik yapmak için bir neden görmediğini de sözlerine ekledi.Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Gazetenin kaynaklarına göre, Rus topraklarının derinliklerine yapılacak ilk saldırılar muhtemelen ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilecek.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının 300 kilometre derinliğine kadar saldırı gerçekleştirmesine izin verdiğini belirtmişti.Ukrayna’da yayın yapan RBK-Ukrayna ve Censor.NET, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki topraklarını ilk kez ATACMS balistik füzeleriyle vurduğunu ileri sürmüştü. Ancak daha sonra Ukrayna televizyonu Kanal 24, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bilgiyi doğrulamadığını aktarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-parlamenterlerden-rusyanin-yenilenen-nukleer-doktrinine-iliskin-degerlendirme-1090572570.html
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abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, rusya, nükleer doktrin, abd, nato, ukrayna, tehdit, washington, new york times, joe biden, josep borrell, atacms, kremlin, vladimir putin
abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, rusya, nükleer doktrin, abd, nato, ukrayna, tehdit, washington, new york times, joe biden, josep borrell, atacms, kremlin, vladimir putin

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve NATO Rusya için tehdit oluşturmuyor

00:45 20.11.2024
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD ve NATO'nun Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.
Rusya'nın nükleer doktrininde yapılan değişiklikleri düzenlediği günlük basın brifinginde değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD ve NATO'nun Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.
Miller, “Ne ABD ne de NATO Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor” dedi.
Sözcü, Washington'un nükleer kuvvetlerinin hazırlık durumunda değişiklik yapmak için bir neden görmediğini de sözlerine ekledi.
Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.
New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Gazetenin kaynaklarına göre, Rus topraklarının derinliklerine yapılacak ilk saldırılar muhtemelen ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilecek.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının 300 kilometre derinliğine kadar saldırı gerçekleştirmesine izin verdiğini belirtmişti.
Ukrayna’da yayın yapan RBK-Ukrayna ve Censor.NET, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki topraklarını ilk kez ATACMS balistik füzeleriyle vurduğunu ileri sürmüştü. Ancak daha sonra Ukrayna televizyonu Kanal 24, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bilgiyi doğrulamadığını aktarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.
Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.
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