https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/22-kasim-haftasinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-aksiyona-kadar-sinemaseverleri-1090450188.html
22 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: Romantik komediden aksiyona kadar sinemaseverleri bekleyen filmler
22 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: Romantik komediden aksiyona kadar sinemaseverleri bekleyen filmler
Sputnik Türkiye
Havaların soğumasıyla açılan sinema sezonunda 22 Kasım haftası her tür beğeniye hitap eden filmler vizyona giriyor. Aileyle gidilecek Türk yapımı komedi... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:02+0300
2024-11-15T18:02+0300
2024-11-15T18:02+0300
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Hafta sonu çocuklarla güzel zaman geçirmek isteyenlere yönelik beklenti yaratan fantastik müzikal çocuk filmi 'Wicked', 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor. Aksiyon gerilim isteyenlere ise ünlü oyuncu Kate Beckinsale ile Rupert Friend'in başrollerinde olduğu 'Siyah Kanarya' filmi ile vizyona giriyor. Geniş Aile 4: Cevahir & UlviUfuk Özkan'ın başrolünde olduğu Geniş Aile serisinin 4. filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde kendilerini yine beklenmedik bir durumda bulunan Cevahir ve Ulvi'nin aksiyon komedi macerası beyaz perdeye yansıyor. Kasap olan Ulvi, büyükbaş yerine köyün ileri gelenlerini doğrayınca, cinayeti çözmek Cevahir'e kalıyor.WickedGençlerden çocuklara kadar bir çok hayranı olan şarkıcı Ariana Grande, 'Wicked' adlı fantastik müzikal ile beyaz perdede. İzleyiciler, hem Grande'yi dinleyip hem de fantastik filmin tadını çıkartacak. Vizyonda beklenti yaratan 'Wicked' filmi, Gregory Maguire'ın 1995 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmış. İki parça halinde olan filmin ilki, 22 Kasım'da vizyonda olacak. Siyah KanaryaAksiyon filmleriyle başarısını kanıtlayan Kate Beckinsale, Rupert Friend ile birlikte aksiyon gerilim ve casusluk filmi 'Siyah Kanarya' filminde başrolünde. Beklenti yaratan filminde, ülkesine ihanet etmesi için şantaj yapılan Kate Beckinsale, kaçak bir CIA ajanını oynuyor. 100% WolfÇocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyenlere anismasyon filmi '100% Wolf' filmi 22 Kasım'da vizyona girecek. Kadim bir kurt adam ailesinden gelen Freddy, 13. doğum gününde kurt adama yerine küçük bir kaniş köpeğine dönüşür ve macera böylece başlar. Korku filmlerinde 4 seçenek 22 Kasım'da vizyondaKorku filmi kategorisinde iki yabancı iki Türk korku filmi vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Başrolünde İzzet Kaya'nın olduğu 'Randevular' adlı gerilim filminde evlenmek üzereyken müstakbel eşini kaybeden bir adamın ölülerle iletişime geçmesi konu ediliyor. Noel arifesinde başlarına gelmeyen kalmayan bir kasaba sakinlerinin konu edildiği 'Terrifier 3' ve başarılı bir fenomenin kırsal bir eve giderek yaşadıkları 'Don't Watch' korku filmi severlere tercih sunuyor. 'Lumme' adlı Türk yapımı korku filminde Berkay Berkman başrolde. Genç bir beden arayan ruhun musallat olduğu ailenin konu edildiği Lumme filminde baba, ailesini korumak için savaşıyor. Dünya VarmışEngin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu macera komedi tarzı 'Dünya Varmış' adlı filmde, yaşamı sona erdirecek bir salgının başlamasına 24 saat kala gelişen konular ele alınıyor. Gizli bir oluşum olan Kadimler, seçilmiş kişilerin gidebileceği bir sığınak inşa eder. Otel görünümündeki bu sığınakta salgın öncesi gelişen olaylar macera komedi tarzında beyaz perdeye yansıyor. ParanoyaTelevizyonda yer aldığı başarılı komedi programından tanınan Onur Buldu'nun başrolünde olduğu Paranoya filminde, bir gazetecinin yazdığı şiir sebebiyle hapse atılması konu ediliyor. Komedi dram kategorisindeki filmde, babasının cenazesine katılamayan gazeteci paranoyadan muzdarip olur. Kızı Kazan AşkRomantik komedi arayan sinemaseverler için Pelin Öztekin, Ferdi Sancar ve Tuan Tunalı'nın başrolünde olduğu 'Kızı Kazan Aşk' filmi 22 Kasım'da vizyona giriyor. Büyük kentin karmaşasında yaşamaya çalışan Özge, Ayvalık'a tatile gider. Düzenli bir hayat isteyen Berkay ile kesişir ve ikilinin macerası başlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/15-kasim-haftasinda-vizyona-girecek-filmler-6-film-seyirciyle-bulusuyor-1090312828.html
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22 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: Romantik komediden aksiyona kadar sinemaseverleri bekleyen filmler
Havaların soğumasıyla açılan sinema sezonunda 22 Kasım haftası her tür beğeniye hitap eden filmler vizyona giriyor. Aileyle gidilecek Türk yapımı komedi filmlerinin yanı sıra kanı donduracak korku filmleri, çocuklara keyifli zaman geçirtecek animasyonlara kadar 10'dan fazla film seyirciyle buluşuyor.
Hafta sonu çocuklarla güzel zaman geçirmek isteyenlere yönelik beklenti yaratan fantastik müzikal çocuk filmi 'Wicked', 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor. Aksiyon gerilim isteyenlere ise ünlü oyuncu Kate Beckinsale ile Rupert Friend'in başrollerinde olduğu 'Siyah Kanarya' filmi ile vizyona giriyor.
Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi
Ufuk Özkan'ın başrolünde olduğu Geniş Aile serisinin 4. filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde kendilerini yine beklenmedik bir durumda bulunan Cevahir ve Ulvi'nin aksiyon komedi macerası beyaz perdeye yansıyor. Kasap olan Ulvi, büyükbaş yerine köyün ileri gelenlerini doğrayınca, cinayeti çözmek Cevahir'e kalıyor.
Gençlerden çocuklara kadar bir çok hayranı olan şarkıcı Ariana Grande, 'Wicked' adlı fantastik müzikal ile beyaz perdede. İzleyiciler, hem Grande'yi dinleyip hem de fantastik filmin tadını çıkartacak. Vizyonda beklenti yaratan 'Wicked' filmi, Gregory Maguire'ın 1995 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmış. İki parça halinde olan filmin ilki, 22 Kasım'da vizyonda olacak.
Aksiyon filmleriyle başarısını kanıtlayan Kate Beckinsale, Rupert Friend ile birlikte aksiyon gerilim ve casusluk filmi 'Siyah Kanarya' filminde başrolünde. Beklenti yaratan filminde, ülkesine ihanet etmesi için şantaj yapılan Kate Beckinsale, kaçak bir CIA ajanını oynuyor.
Çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyenlere anismasyon filmi '100% Wolf' filmi 22 Kasım'da vizyona girecek. Kadim bir kurt adam ailesinden gelen Freddy, 13. doğum gününde kurt adama yerine küçük bir kaniş köpeğine dönüşür ve macera böylece başlar.
Korku filmlerinde 4 seçenek 22 Kasım'da vizyonda
Korku filmi kategorisinde iki yabancı iki Türk korku filmi vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Başrolünde İzzet Kaya'nın olduğu 'Randevular' adlı gerilim filminde evlenmek üzereyken müstakbel eşini kaybeden bir adamın ölülerle iletişime geçmesi konu ediliyor. Noel arifesinde başlarına gelmeyen kalmayan bir kasaba sakinlerinin konu edildiği 'Terrifier 3' ve başarılı bir fenomenin kırsal bir eve giderek yaşadıkları 'Don't Watch' korku filmi severlere tercih sunuyor. 'Lumme' adlı Türk yapımı korku filminde Berkay Berkman başrolde. Genç bir beden arayan ruhun musallat olduğu ailenin konu edildiği Lumme filminde baba, ailesini korumak için savaşıyor.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu macera komedi tarzı 'Dünya Varmış' adlı filmde, yaşamı sona erdirecek bir salgının başlamasına 24 saat kala gelişen konular ele alınıyor. Gizli bir oluşum olan Kadimler, seçilmiş kişilerin gidebileceği bir sığınak inşa eder. Otel görünümündeki bu sığınakta salgın öncesi gelişen olaylar macera komedi tarzında beyaz perdeye yansıyor.
Televizyonda yer aldığı başarılı komedi programından tanınan Onur Buldu'nun başrolünde olduğu Paranoya filminde, bir gazetecinin yazdığı şiir sebebiyle hapse atılması konu ediliyor. Komedi dram kategorisindeki filmde, babasının cenazesine katılamayan gazeteci paranoyadan muzdarip olur.
Romantik komedi arayan sinemaseverler için Pelin Öztekin, Ferdi Sancar ve Tuan Tunalı'nın başrolünde olduğu 'Kızı Kazan Aşk' filmi 22 Kasım'da vizyona giriyor. Büyük kentin karmaşasında yaşamaya çalışan Özge, Ayvalık'a tatile gider. Düzenli bir hayat isteyen Berkay ile kesişir ve ikilinin macerası başlar.