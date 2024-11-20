13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Avrupa’da resmen savaş ekonomisi şartlarını yaşatıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/13-yasindaki-cocuk-coin-uretti-dakikalar-icinde-53-bin-dolar-kazandi-1090618809.html
13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı
13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında 'Quant' isimli meme coin üreterek dakikalar içinde yatırımcılara 53 bin dolara... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:26+0300
2024-11-20T18:30+0300
dünya
bitcoin
bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
vebitcoin
coin
çocuk
internet
satış
e-satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103201/32/1032013205_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b7359ca4f76c2c219f1af0edf51ca496.jpg
Kripto para piyasasında Bitcoin'in yükselişi sürerken canlı yayında bir çocuk kendi ürettiği coin ile 53 bin dolar para kazandı.ABD'de canlı yayında 13 yaşındaki çocuk kendi üretimi 'Quant' isimli meme coinleri yanıltıcı haberler ile dakikalar içinde 53 bin dolara sattı. Meme coin piyasasında yaşanan spekülatif bilgilerin coin üreticilerini zenginleştirdiği tartışmaları gündem yaratan konular arasında yer aldı. 13 yaşındaki çocuğun ürettiği coinlerin ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiği belirtildi. Yayıncının ürettiği coinler satılmasaydı karının daha fazla olacağı ifade edildi.Meme coin nedir?Yaratıcılık ve kripto para üretimini bir arada kullanarak üretilen sanal paralara meme coin adı veriliyor. Bu paralar üretime bağlı olarak farklı miktarlarda ve şekillerde oldukları için daha değerli oldukları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-muskin-planlari-ve-bakanligi-olan-ilk-kripto-para-doge-coin-yeni-milyonerler-mi-yolda-trendi-1090433346.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103201/32/1032013205_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f4e2d33265dc64bf407bf224946eb9dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), vebitcoin, coin, çocuk, internet, satış, e-satış, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), vebitcoin, coin, çocuk, internet, satış, e-satış, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği

13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı

18:26 20.11.2024 (güncellendi: 18:30 20.11.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında 'Quant' isimli meme coin üreterek dakikalar içinde yatırımcılara 53 bin dolara sattığı ifade edildi. Çocuğun ürettiği meme coinler ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi.
Kripto para piyasasında Bitcoin'in yükselişi sürerken canlı yayında bir çocuk kendi ürettiği coin ile 53 bin dolar para kazandı.
ABD'de canlı yayında 13 yaşındaki çocuk kendi üretimi 'Quant' isimli meme coinleri yanıltıcı haberler ile dakikalar içinde 53 bin dolara sattı. Meme coin piyasasında yaşanan spekülatif bilgilerin coin üreticilerini zenginleştirdiği tartışmaları gündem yaratan konular arasında yer aldı. 13 yaşındaki çocuğun ürettiği coinlerin ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiği belirtildi. Yayıncının ürettiği coinler satılmasaydı karının daha fazla olacağı ifade edildi.

Meme coin nedir?

Yaratıcılık ve kripto para üretimini bir arada kullanarak üretilen sanal paralara meme coin adı veriliyor. Bu paralar üretime bağlı olarak farklı miktarlarda ve şekillerde oldukları için daha değerli oldukları ifade edildi.
DOGE coin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
YAŞAM
Elon Musk’ın planları ve 'bakanlığı' olan ilk kripto para DOGE coin: Yeni milyonerler mi yolda, trendi nasıl yakalarız?
15 Kasım, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала