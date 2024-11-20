https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/13-yasindaki-cocuk-coin-uretti-dakikalar-icinde-53-bin-dolar-kazandi-1090618809.html
13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı
13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında 'Quant' isimli meme coin üreterek dakikalar içinde yatırımcılara 53 bin dolara... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:26+0300
2024-11-20T18:26+0300
2024-11-20T18:30+0300
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vebitcoin
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internet
satış
e-satış
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Kripto para piyasasında Bitcoin'in yükselişi sürerken canlı yayında bir çocuk kendi ürettiği coin ile 53 bin dolar para kazandı.ABD'de canlı yayında 13 yaşındaki çocuk kendi üretimi 'Quant' isimli meme coinleri yanıltıcı haberler ile dakikalar içinde 53 bin dolara sattı. Meme coin piyasasında yaşanan spekülatif bilgilerin coin üreticilerini zenginleştirdiği tartışmaları gündem yaratan konular arasında yer aldı. 13 yaşındaki çocuğun ürettiği coinlerin ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiği belirtildi. Yayıncının ürettiği coinler satılmasaydı karının daha fazla olacağı ifade edildi.Meme coin nedir?Yaratıcılık ve kripto para üretimini bir arada kullanarak üretilen sanal paralara meme coin adı veriliyor. Bu paralar üretime bağlı olarak farklı miktarlarda ve şekillerde oldukları için daha değerli oldukları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-muskin-planlari-ve-bakanligi-olan-ilk-kripto-para-doge-coin-yeni-milyonerler-mi-yolda-trendi-1090433346.html
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13 yaşındaki çocuk coin üretti: Dakikalar içinde 53 bin dolar kazandı
18:26 20.11.2024 (güncellendi: 18:30 20.11.2024)
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında 'Quant' isimli meme coin üreterek dakikalar içinde yatırımcılara 53 bin dolara sattığı ifade edildi. Çocuğun ürettiği meme coinler ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi.
Kripto para piyasasında Bitcoin'in yükselişi sürerken canlı yayında bir çocuk kendi ürettiği coin ile 53 bin dolar para kazandı.
ABD'de canlı yayında 13 yaşındaki çocuk kendi üretimi 'Quant' isimli meme coinleri yanıltıcı haberler ile dakikalar içinde 53 bin dolara sattı. Meme coin piyasasında yaşanan spekülatif bilgilerin coin üreticilerini zenginleştirdiği tartışmaları gündem yaratan konular arasında yer aldı. 13 yaşındaki çocuğun ürettiği coinlerin ise 4 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiği belirtildi. Yayıncının ürettiği coinler satılmasaydı karının daha fazla olacağı ifade edildi.
Yaratıcılık ve kripto para üretimini bir arada kullanarak üretilen sanal paralara meme coin adı veriliyor. Bu paralar üretime bağlı olarak farklı miktarlarda ve şekillerde oldukları için daha değerli oldukları ifade edildi.