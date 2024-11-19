https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-bazi-ab-ulkeleri-kamuoyuna-duyurmadan-kieve-rusyayi-vurma-izni-verdi-1090555646.html

Borrell: Bazı AB ülkeleri, kamuoyuna duyurmadan Kiev'e Rusya'yı vurma izni verdi

Borrell: Bazı AB ülkeleri, kamuoyuna duyurmadan Kiev'e Rusya'yı vurma izni verdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarının derinliklerine ABD yapımı silahlarla saldırı düzenleme izni vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken AB Dış Politika Şefi... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:02+0300

2024-11-19T13:02+0300

2024-11-19T13:02+0300

ukrayna krizi

ab

josep borrell

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

abd

ukrayna

ab savunma bakanları

nato

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin Ukrayna topraklarından Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlenmesi için, kendi tedarik ettikleri silahların kullanılmasına izin verdiğini söyledi.Brüksel'de AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, "ABD, Rusya topraklarının 300 km derinine kendi silahlarıyla saldırılar düzenlenmesine izin vererek önemli bir karar aldı. Bu, Ukrayna için çok iyi bir haber. Bunu talep ediyorlardı. AB'de ise bu ulusal yetki kapsamında. Bazı ülkeler halihazırda bu yoldan açık bir şekilde yürüyorlar, diğerleri bunu kamuoyuna duyurmadan yapıyor, bazıları da henüz bir şey açıklamadı ancak onların da ABD'yi takip ederek Rusya'yla Rus topraklarında mücadele edilmesine izin vereceklerine eminim" dedi.AB Dış Politika Şefi, bunun uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu savundu.'Kiev'e desteği nasıl sürdüreceğimizi konuşacağız'Brüksel'deki toplantıya NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna Savunma Bakanı'nın da katılacağını kaydeden Borrell, Kiev'e desteği nasıl sürdüreceklerini ele alacaklarını belirtti. AB'nin şimdiye dek 65 binden fazla Ukrayna askerine eğitim verdiğini anlatan Borrell, "Askerleri cepheye eğitim vermeden göndermek, onları ölüme göndermek anlamına gelir. Tüm Avrupa ülkeleri Ukraynalı askerlere eğitim veriyor" diye konuştu.'Sadece NATO'ya bel bağlamamalıyız'Bu arada Borrell, AB ülkelerinin kendi savunma imkanlarına sahip olması ve sadece NATO'ya bel bağlamaması gerektiğini vurguladı.Borrell, "Sadece mühimmat üretip NATO'nun bizi koruyacağına bel bağlamamalıyız. Savunma için kendi imkanlarımıza sahip olmalıyız. NATO içinde ancak kendi savunma sorumluluğumuz olmalı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20-liderlerinden-bildirge-ukrayna-gazze-ve-lubnandaki-duruma-dikkat-cekildi-1090543453.html

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ab, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, abd, ukrayna, ab savunma bakanları, nato