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Yeniden Refah Partisi’nden ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım’
Yeniden Refah Partisi’nden ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım’
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdiği konuşmasında disipline ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:18+0300
2024-11-19T17:18+0300
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asgari ücret
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 'teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine' ilişkin açıklama yaptı.Kılıç, 'teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine' ilişkin soru üzerine ise verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:Kılıç, "MSB'nin yıpratılması sadece Bakanlığı ilgilendiren bir mesele değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MSB'nin yıpranması, hepimizi ilgilendiren bir meseledir" diye konuştu.'Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerçekleri dikkate alarak davranmalı'Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır" dedi.Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını savunarak, şunları kaydetti:
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yeniden refah partisi, suat kılıç, teğmen, yemin töreni, milli savunma bakanlığı (msb), asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Yeniden Refah Partisi’nden ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım’

17:18 19.11.2024
Teğmenler
Teğmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdiği konuşmasında disipline ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin, "Ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım" cümlesini kaydetti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 'teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine' ilişkin açıklama yaptı.
Kılıç, 'teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine' ilişkin soru üzerine ise verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:

Teğmenler bu yemini yapabilmek için komutanlarından izin istemiştir. Ama izin verilmediği halde bu yemini gerçekleştirmişler. Burada, hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak dediğimiz şudur, ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım.

Kılıç, "MSB'nin yıpratılması sadece Bakanlığı ilgilendiren bir mesele değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MSB'nin yıpranması, hepimizi ilgilendiren bir meseledir" diye konuştu.

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerçekleri dikkate alarak davranmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır" dedi.
Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başına almaya, doğru hesap kitap yapmaya, Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır.

bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
POLİTİKA
Bahçeli'den teğmenler kararına değerlendirme: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'
11:29
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