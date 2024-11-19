Yeniden Refah Partisi’nden ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım’

Teğmenler bu yemini yapabilmek için komutanlarından izin istemiştir. Ama izin verilmediği halde bu yemini gerçekleştirmişler. Burada, hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak dediğimiz şudur, ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım.