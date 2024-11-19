https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bahceliden-tegmenler-kararina-degerlendirme-msbnin-kararina-saygi-duyuyorum-1090552567.html

Bahçeli'den teğmenler kararına değerlendirme: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'

Bahçeli'den teğmenler kararına değerlendirme: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'

Sputnik Türkiye

Bahçeli MSB'nin teğmenlerle ilgili kararını "MSB'nin kararına saygı duyuyorum" diyerek değerlendirdi: 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T11:29+0300

2024-11-19T11:29+0300

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MHP lideri Bahçeli, mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenler için Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararı değerlendirdi:Bahçeli'den teğmenler yorumuGrup toplantısı sonrasında gazetecilerin ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenler hakkındaki sorusuna cevap veren Bahçeli "MSB çok hassas bir bakanlıktır. Onların ortaya koyduğu değerlendirmeler dışında değerlendirme olmaz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ahmet-hakan-meger-tegmenler-defalarca-komutanlarindan-izinler-istemisler-her-defasinda-uygun-degil-1090543615.html

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