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Tripolis Antik Kenti kazılarında bulundu: M.S. 4 yüzyıla ait heykelin başı ve gövdesi altı yıl sonra buluştu
Tripolis Antik Kenti kazılarında bulundu: M.S. 4 yüzyıla ait heykelin başı ve gövdesi altı yıl sonra buluştu
Sputnik Türkiye
Tripolis Antik Kenti'nde 2018'de gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı. Heykelin gövdesi 2018'de bulunmuştu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Denizli Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmı da ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.Başı ve gövdesi altı yıl sonra kavuştuGeleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları söyledi: "Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.
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Tripolis Antik Kenti kazılarında bulundu: M.S. 4 yüzyıla ait heykelin başı ve gövdesi altı yıl sonra buluştu

11:05 19.11.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Tripolis Antik Kenti'nde 2018'de gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı. Heykelin gövdesi 2018'de bulunmuştu.
Denizli Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmı da ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Başı ve gövdesi altı yıl sonra kavuştu

Geleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:
"Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."
Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.
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