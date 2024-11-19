https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/tripolis-antik-kenti-kazilarinda-bulundu-ms-4-yuzyila-ait-heykelin-basi-ve-govdesi-alti-yil-sonra-1090547242.html

Tripolis Antik Kenti kazılarında bulundu: M.S. 4 yüzyıla ait heykelin başı ve gövdesi altı yıl sonra buluştu

Tripolis Antik Kenti kazılarında bulundu: M.S. 4 yüzyıla ait heykelin başı ve gövdesi altı yıl sonra buluştu

Sputnik Türkiye

Tripolis Antik Kenti'nde 2018'de gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı. Heykelin gövdesi 2018'de bulunmuştu. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T11:05+0300

2024-11-19T11:05+0300

2024-11-19T11:05+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

heykel

denizli

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Denizli Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmı da ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.Başı ve gövdesi altı yıl sonra kavuştuGeleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları söyledi: "Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/turkiyenin-tarihinin-pesinde-son-20-yilda-yurt-disina-kacirilan-12-binden-fazla-eser-geri-getirildi-1090389749.html

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, heykel, denizli