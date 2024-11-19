https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/tbmmye-yeni-dokunulmazlik-dosyalari-gonderildi-1090543339.html
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları gönderildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları gönderildi
Sputnik Türkiye
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:12+0300
2024-11-19T10:12+0300
2024-11-19T10:12+0300
politika
tbmm
dokunulmazlık
milletvekili
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Bazı milletvekillerine ilişkin tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html
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tbmm, dokunulmazlık, milletvekili
tbmm, dokunulmazlık, milletvekili
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları gönderildi
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Bazı milletvekillerine ilişkin tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."