https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Akaryakıtta fiyat yine değişti. Benzine beklenen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Peki, benzin ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:09+0300
2024-11-19T10:09+0300
2024-11-19T10:09+0300
ekonomi
benzin
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motorin
akaryakıt
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı? Akaryakıtta zam ya da indirim geldi mi? sorularının yanıtları için arama motorlarında sorgulamalar hızlandı. Benzine indirimBenzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Akaryakıttaki indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Ankara'da ortalama benzinin litre fiyatı 42.68 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 42.27 liraya, İzmir'de 43.12 liraya indi.19 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.33 TLMotorin litre fiyatı: 42.91 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.22 TLMotorin litre fiyatı: 42.85 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 43.46 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.24 TLMotorin litre fiyatı: 43.96 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
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19 kasım akaryakıt fiyatları, benzine indirim geldi mi, motorine indirim var mı, son dakika benzin indirim, akaryakıt fiyatları, son dakika benzin, benzinin litre fiyatı, istanbul benzin, ankara benzin, izmir benzin, motorin fiyatları, il il akaryakıt fiyatları
19 kasım akaryakıt fiyatları, benzine indirim geldi mi, motorine indirim var mı, son dakika benzin indirim, akaryakıt fiyatları, son dakika benzin, benzinin litre fiyatı, istanbul benzin, ankara benzin, izmir benzin, motorin fiyatları, il il akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
Akaryakıtta fiyat yine değişti. Benzine beklenen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım akaryakt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı? Akaryakıtta zam ya da indirim geldi mi? sorularının yanıtları için arama motorlarında sorgulamalar hızlandı.
Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Akaryakıttaki indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Ankara'da ortalama benzinin litre fiyatı 42.68 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 42.27 liraya, İzmir'de 43.12 liraya indi.
19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.75 TL
Motorin litre fiyatı: 43.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.96 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL