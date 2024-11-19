https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/akaryakitta-tabela-degisti-benzine-indirim-geldi-1090542559.html

Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi

Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Akaryakıtta fiyat yine değişti. Benzine beklenen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Peki, benzin ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:09+0300

2024-11-19T10:09+0300

2024-11-19T10:09+0300

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akaryakıt

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı? Akaryakıtta zam ya da indirim geldi mi? sorularının yanıtları için arama motorlarında sorgulamalar hızlandı. Benzine indirimBenzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi. Akaryakıttaki indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Ankara'da ortalama benzinin litre fiyatı 42.68 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 42.27 liraya, İzmir'de 43.12 liraya indi.19 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.33 TLMotorin litre fiyatı: 42.91 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.22 TLMotorin litre fiyatı: 42.85 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 43.46 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.24 TLMotorin litre fiyatı: 43.96 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL

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