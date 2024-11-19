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Tarım ve Orman Bakanlığı 'ifşa' listesini güncelledi: Et, ayran, kaşar peyniri ve çikolatada da tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı 'ifşa' listesini güncelledi: Et, ayran, kaşar peyniri ve çikolatada da tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler ekleyerek güncelliyor. 'Kişilerin hayatını ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T09:17+0300
2024-11-19T09:17+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
kıyma
et
kaşar peyniri
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler 18 Kasım itibarıyla güncellendi. Bakanlığın son listesinde; parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peynirinde natamisin, ayranda natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi, kekikte yabancı madde, sucukta baş eti (sakatat), kıymada kanatlı eti ve piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/unlu-viski-markasinda-sahte-alkol-cikti-firmadan-ilk-aciklama-geldi-1090315920.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, kıyma, et, kaşar peyniri
tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, kıyma, et, kaşar peyniri

Tarım ve Orman Bakanlığı 'ifşa' listesini güncelledi: Et, ayran, kaşar peyniri ve çikolatada da tespit edildi

09:17 19.11.2024
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler ekleyerek güncelliyor. 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı arttı. Parça et ve kıymada tek tırnaklı eti, sucukta baş eti, kaşar peynirde de natamisin tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler 18 Kasım itibarıyla güncellendi.
Bakanlığın son listesinde; parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peynirinde natamisin, ayranda natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi, kekikte yabancı madde, sucukta baş eti (sakatat), kıymada kanatlı eti ve piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
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