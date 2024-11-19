https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/tarim-ve-orman-bakanligi-ifsa-listesini-guncelledi-et-ayran-kasar-peyniri-ve-cikolatada-da-tespit-1090540184.html

Tarım ve Orman Bakanlığı 'ifşa' listesini güncelledi: Et, ayran, kaşar peyniri ve çikolatada da tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 'ifşa' listesini güncelledi: Et, ayran, kaşar peyniri ve çikolatada da tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler ekleyerek güncelliyor. 'Kişilerin hayatını ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T09:17+0300

2024-11-19T09:17+0300

2024-11-19T09:17+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

sucuk

kıyma

et

kaşar peyniri

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler 18 Kasım itibarıyla güncellendi. Bakanlığın son listesinde; parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peynirinde natamisin, ayranda natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi, kekikte yabancı madde, sucukta baş eti (sakatat), kıymada kanatlı eti ve piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, kıyma, et, kaşar peyniri