https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sumerolog-muazzez-ilmiye-cig-son-yolculuguna-ugurlandi-1090567993.html

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T16:52+0300

2024-11-19T16:52+0300

2024-11-19T16:52+0300

yaşam

muazzez ilmiye çığ

cenaze töreni

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Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ toprağa verildi. Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.Bilimsel bir çok çalışmaya imza atmıştıAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/turkiyenin-ilk-kadin-sumerologu-muazzez-ilmiye-cig-hayatini-kaybetti-1090496853.html

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