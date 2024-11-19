https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sumerolog-muazzez-ilmiye-cig-son-yolculuguna-ugurlandi-1090567993.html
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:52+0300
2024-11-19T16:52+0300
2024-11-19T16:52+0300
yaşam
muazzez ilmiye çığ
cenaze töreni
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Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ toprağa verildi. Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.Bilimsel bir çok çalışmaya imza atmıştıAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/turkiyenin-ilk-kadin-sumerologu-muazzez-ilmiye-cig-hayatini-kaybetti-1090496853.html
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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ toprağa verildi. Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.
Bilimsel bir çok çalışmaya imza atmıştı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.