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Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu toprağa verildi
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu toprağa verildi
Sputnik Türkiye
Karaciğer naklini ilk gerçekleştiren Türk doktor olarak tanınan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T18:10+0300
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Prof. Dr. Münci Kalayoğlu son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. 84 yaşındaki Prof. Dr. Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktordu. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Kalayoğlu için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası alınan Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilen Kalayoğlu'nun cenazesine Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kerem Alışık ve tıp dünyasının önde gelen isimleri katıldı.52 senelik eşini kaybettiProf. Dr. Münci Kalayoğlu’nun eşi Belkıs Kalayoğlu, "Şu anda insan ne diyeceğini bilemiyor, 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim. Karaciğeri alır gelirdi, 48 saat sürerdi. Ondan sonra gelirdi, 3 saat sonra tekrar hazır olurdu. Müthiş bir aşkla çalışırdı. Sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı. Jane’i Hans’ı o kadar ameliyat ettim, şimdi sırada Ahmet, Mehmet, Hatice’yi ameliyat edeceğim. 2006’da senesinde kesin dönüş yaptık ve çok mutlu oldu. Çok severek yaptığı bir meslekti, sonunda tükendi. Yazın bir beyin kanaması geçirmişti ondan sonra yavaş yavaş tükendi ama çok mutlu yaşadı. Benim için en büyük teselli de bu” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/karaciger-nakli-yapan-ilk-turk-doktor-prof-dr-munci-kalayoglu-hayatini-kaybetti-1090497236.html
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münci kalayoğlu, cenaze, karaciğer nakli
münci kalayoğlu, cenaze, karaciğer nakli

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu toprağa verildi

18:10 19.11.2024
Münci Kalayoğlu
Münci Kalayoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Karaciğer naklini ilk gerçekleştiren Türk doktor olarak tanınan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Münci Kalayoğlu son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. 84 yaşındaki Prof. Dr. Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktordu.
Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Kalayoğlu için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası alınan Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilen Kalayoğlu'nun cenazesine Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kerem Alışık ve tıp dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

52 senelik eşini kaybetti

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun eşi Belkıs Kalayoğlu, "Şu anda insan ne diyeceğini bilemiyor, 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim. Karaciğeri alır gelirdi, 48 saat sürerdi. Ondan sonra gelirdi, 3 saat sonra tekrar hazır olurdu. Müthiş bir aşkla çalışırdı. Sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı. Jane’i Hans’ı o kadar ameliyat ettim, şimdi sırada Ahmet, Mehmet, Hatice’yi ameliyat edeceğim. 2006’da senesinde kesin dönüş yaptık ve çok mutlu oldu. Çok severek yaptığı bir meslekti, sonunda tükendi. Yazın bir beyin kanaması geçirmişti ondan sonra yavaş yavaş tükendi ama çok mutlu yaşadı. Benim için en büyük teselli de bu” diye konuştu.


Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
YAŞAM
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
17 Kasım, 19:47
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