https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/karaciger-nakli-yapan-ilk-turk-doktor-munci-kalayoglu-topraga-verildi-1090571750.html

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu toprağa verildi

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Karaciğer naklini ilk gerçekleştiren Türk doktor olarak tanınan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T18:10+0300

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yaşam

münci kalayoğlu

cenaze

karaciğer nakli

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Prof. Dr. Münci Kalayoğlu son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. 84 yaşındaki Prof. Dr. Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktordu. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Kalayoğlu için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası alınan Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilen Kalayoğlu'nun cenazesine Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kerem Alışık ve tıp dünyasının önde gelen isimleri katıldı.52 senelik eşini kaybettiProf. Dr. Münci Kalayoğlu’nun eşi Belkıs Kalayoğlu, "Şu anda insan ne diyeceğini bilemiyor, 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim. Karaciğeri alır gelirdi, 48 saat sürerdi. Ondan sonra gelirdi, 3 saat sonra tekrar hazır olurdu. Müthiş bir aşkla çalışırdı. Sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı. Jane’i Hans’ı o kadar ameliyat ettim, şimdi sırada Ahmet, Mehmet, Hatice’yi ameliyat edeceğim. 2006’da senesinde kesin dönüş yaptık ve çok mutlu oldu. Çok severek yaptığı bir meslekti, sonunda tükendi. Yazın bir beyin kanaması geçirmişti ondan sonra yavaş yavaş tükendi ama çok mutlu yaşadı. Benim için en büyük teselli de bu” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/karaciger-nakli-yapan-ilk-turk-doktor-prof-dr-munci-kalayoglu-hayatini-kaybetti-1090497236.html

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münci kalayoğlu, cenaze, karaciğer nakli